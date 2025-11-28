Lamparter triumphiert beim Weltcup-Auftakt in Ruka

So kann man in einen Olympia-Winter starten!

Johannes Lamparter gewinnt den ersten Bewerb der neuen Saison in Ruka. Der Tiroler setzt sich nach einem Sprung und 7,5 km in der Loipe vor dem Deutschen Jan Schmid (+7,7) und dem Finnen Ikka Herola (+17,0) durch.

Nach dem Bewerb von der Schanze ist Lamparter als Zweiter hinter Thomas Rettenegger in die Loipe gestartet. Der Salzburger wird am Ende Siebenter hinter Franz-Josef Rehrl.

Für Lamparter ist es bei hochwinterlichen Bedingungen sein erster Erfolg in Ruka überhaupt, nachdem er dort fünfmal schon Zweiter geworden war. Nach dem Rücktritt von Norwegens Star Jarl-Magnus Riiber sowie dem verletzungsbedingten Fehlen von Gesamtweltcup-Sieger Vinzenz Geiger war der Weg für den 24-Jährigen nun frei.

Lamparter wehrt Schmid-Attacke ab

Auf der Sprungschanze ist Lamparter bei 134,5 Meter gelandet, nur Rettenegger (138,0) sprang weiter.

Im Langlauf versucht der heraneilende Schmid zwar, im finalen Anstieg noch die Lücke zu schließen, Lamparter lässt den Verfolger aber nicht aufkommen. 7,7 Sekunden liegt er im Finish voran, der Finne Ilkka Herola folgt weitere zehn Sekunden später als Dritter.

Lamparter spricht von harten Bedingungen. "Er hat aufgeholt, aber es war genug für den Sieg heute", meint er über die Aufholjagd von Schmid.

Der Sieg in Ruka lasse aber noch keine Rückschlüsse auf das Saison-Highlight zu. "Olympia ist noch weit weg", sagt Lamparter. Im "ewigen" Sieg-Ranking des ÖSV liegt er nun nur noch fünf Siege hinter dem voran liegenden Felix Gottwald.

Seidl bei Comeback 39.

Mario Seidl reiht sich bei seinem Comeback mit knapp zwei Minuten Rückstand als 39. ein. In die Top 20 schaffen es noch Martin Fritz (14.), Stefan Rettenegger (15.), Paul Walcher (17.) und Florian Kolb (20.).

Nach dem Kompakt-Bewerb folgt am Samstag eine Gundersen-Konkurrenz mit 10-km-Lauf (11.15 Uhr/15.35) und am Sonntag ein Massenstart (10.00/12.30) erneut mit 10 km in der Loipe. Der Frauen-Weltcup beginnt nächste Woche in Trondheim.