23. Weltcupsieg! Lamparter gewinnt am Holmenkollen

Johannes Lamparter jubelt über seinen 23. Weltcupsieg im Einzel der Nordischen Kombination!

Der Gesamtweltcupsieger gewinnt am Sonntag den Einzel-Bewerb am Holmenkollen vor Olympiasieger Jens Luraars Oftebro (+31,9). Den Grundstein für den Sieg legt er auf der Schanze mit einer Weite von 136 Metern und einem Vorsprung von 48 Sekunden für die Loipe.

Damit zieht Lamparter in der ewigen Sieg-Bestenliste mit Felix Gottwald gleich >>>

Komplettiert wird das Stockerl von Einar Luraas Oftebro, der sich knapp vor Ilkka Herola durchsetzt.

"War ein sehr cooles Ende, grandiose Saison und es war ein ganz großes Ziel, am Holmenkollen einmal gewinnen zu dürfen", sagt Lamparter, dem traditionell danach vom norwegischen König gratuliert wurde, im ORF-Interview. Sein Rennplan sei voll aufgegangen. "Ich wollte die ersten Runden so schnell wie möglich gestalten. Ich hab dann die letzte Runde fast schon genießen können."

Lamparter gewinnt im "Wimbledon" seiner Sportart

Lamparter hatte sich schon am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal die große Weltcupkugel gesichert und ist zudem Gewinner der kleinen Kugeln im Massenstart und Kompakt. Am Sonntag zählte aber nur der Sieg am Traditionsort.

"Das ist das Wimbledon bei uns." Zwar sei ein Heimsieg beim Seefeld-Triple noch darüberzustellen, aber gleich danach komme Oslo. Gefeiert sollte ordentlich werden, versprach Lamparter. "Es wird sehr flüssig, es wird ein, zwei 'Hopfen-Smoothies' geben", scherzte er.

Zweitbester Österreicher wird Thomas Rettenegger als Siebter (+1:15,1). Fabio Obermeyr (17.) und Stefan Rettenegger (18.) landen ebenfalls in den Top 20.

Mit dem zweifachen Olympiasieger Johannes Rydzek endet am Sonntag auch eine große Kombiniererkarriere. Der 34-jährige Deutsche lässt seine Laufbahn als Achter ausklingen. Er war u.a. sieben Mal Weltmeister und gewann 18 Weltcuprennen. Rydzek möchte der Kombination "in irgendeiner Form" erhalten bleiben. Auch der Japaner Akito Watabe stellt die Ski ins Eck.

Hirner wird Siebte

Bei den Frauen geht der Bewerb an Ida Marie Hagen aus Norwegen. Die Lokalmatadorin läuft der Konkurrenz davon und holt mit über 40 Sekunden Vorsprung den Tagessieg.

Zweite wird nach Fotofinish Tara Geraghty-Moats aus den USA (+41,6), hauchdünn vor Minja Korhonen (Finnland).

Beste Österreicherin wird Lisa Hirner als Siebte, ihr fehlen 1:18 Minuten auf den Sieg. Claudia Purker (13.), Katharina Gruber (15.) und Annalena Slamik (19.) komplettieren eine mannschaftlich geschlossene Leistung.