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Eder am Holmenkollen abgeschlagen

Auch Julia Mühlbacher kann nicht mithalten. Der Sieg geht einmal mehr an die slowenische Überfliegerin.

Eder am Holmenkollen abgeschlagen Foto: © GEPA
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Lisa Eder muss sich am Holmenkollen der Konkurrenz geschlagen geben.

Die Tirolerin belegt im ersten von zwei Großschanzenbewerben in Oslo Platz zehn. Nach einem verpatzten 109,5-m-Satz verbessert sie sich mit 123,5 Metern um sechs Ränge. Julia Mühlbacher wird 17.

Der Sieg geht zum bereits 17. Mal in dieser Saison an Gesamtsiegerin Nika Prevc, die sich mit 127 m noch vom fünften Platz nach ganz oben hievt. Die Slowenin gewinnt 2,4 Zähler vor der Japanerin Nozomi Maruyama, Dritte wird Anna Odine Ström.

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