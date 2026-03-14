Der Skisprung-Weltcup macht am legendären Holmenkollen in Oslo Halt. Am Samstag steht das erste Einzelspringen auf der Großschanze an (ab 16:40 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach dem sehr erfolgreichen Wochenende in Lahti, wo Daniel Tschofenig im Einzelbewerb zum Sieg sprang und mit Hörl im Super-Team triumphierte, ist die Hoffnung auf Erfolge in Oslo groß.

Domen Prevc reist als Gesamtweltcupsieger nach Norwegen an. Es ist das letzte Skispringen in dieser Saison. An den verbleibenden zwei Wochenenden geht es zum Skifliegen nach Vikersund und Planica.

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