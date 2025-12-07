Julia Mayer läuft österreichischen Marathon-Rekord

Julia Mayer hat sich wieder einmal selbst übertroffen!

Die 32-Jährige stellte wie schon vor zwei Jahren in Valencia einen neuen österreichischen Marathon-Rekord auf. Die Niederösterreicherin lief die 42,195 km am Sonntag in 2:26:09 Stunden (Pace: 3:27).

Sie verbesserte damit ihre eigene ÖLV-Bestmarke von 2:26:43. Damit lief die Athletin im hochklassig besetzten Feld auf Platz 14. Viele der europäischen Konkurrentinnen ließ Mayer hinter sich. Die ÖLV-Läuferin platzierte sich auf Rang sechs in der Wertung der Europäerinnen.

Die ehemalige Fußballerin war rund zwölf Minuten langsamer als Siegerin Joyciline Jepkosgei. Die Kenianerin sorgte in 2:14:00 für eine der besten Zeiten der Geschichte.

Mayer unterbot mit ihrem Rekordlauf das Limit von 2:27:00 für die EM 2026 in Birmingham.

Auch im Männer-Rennen triumphierte ein Kenianer. John Korir gelang mit 2:02:24 eine Topzeit. Andreas Vojta kam in 2:17:16 Stunden gerade noch in die Top 100.