NEWS
100. Weltcupsieg! Jubiläum für Johannes Klaebo
Der Norweger feiert daheim seinen hundertsten Sieg im Weltcup. Bei den Frauen gibt es einen Vierfachsieg Schwedens.
Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo hat mit dem 100. Langlauf-Weltcupsieg einen weiteren Meilenstein gesetzt.
Der 29-Jährige gewinnt am Freitag in seiner Heimatstadt Trondheim am Schauplatz seiner sechs WM-Triumphe der Vorsaison den Klassik-Sprint.
Bei den Frauen führt Johanna Hagström einen schwedischen Vierfachtriumph an. Die ÖSV-Teilnehmer um Benjamin Moser schieden allesamt bereits in der Qualifikation aus.