Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo hat mit dem 100. Langlauf-Weltcupsieg einen weiteren Meilenstein gesetzt.

Der 29-Jährige gewinnt am Freitag in seiner Heimatstadt Trondheim am Schauplatz seiner sechs WM-Triumphe der Vorsaison den Klassik-Sprint.

Bei den Frauen führt Johanna Hagström einen schwedischen Vierfachtriumph an. Die ÖSV-Teilnehmer um Benjamin Moser schieden allesamt bereits in der Qualifikation aus.