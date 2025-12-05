NEWS

100. Weltcupsieg! Jubiläum für Johannes Klaebo

Der Norweger feiert daheim seinen hundertsten Sieg im Weltcup. Bei den Frauen gibt es einen Vierfachsieg Schwedens.

100. Weltcupsieg! Jubiläum für Johannes Klaebo Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo hat mit dem 100. Langlauf-Weltcupsieg einen weiteren Meilenstein gesetzt.

Der 29-Jährige gewinnt am Freitag in seiner Heimatstadt Trondheim am Schauplatz seiner sechs WM-Triumphe der Vorsaison den Klassik-Sprint.

Bei den Frauen führt Johanna Hagström einen schwedischen Vierfachtriumph an. Die ÖSV-Teilnehmer um Benjamin Moser schieden allesamt bereits in der Qualifikation aus.

Littler und seine Vorgänger: Die Wunderkinder des Weltsports

Pele (Fußball)
Michael Chang (Tennis)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Vendetta Fight Nights 48 – Das letzte Event des Jahres

Vendetta Fight Nights 48 – Das letzte Event des Jahres

Sport-Mix
Eine ÖSV-Springerin in den Top-Ten: Prevc gewinnt in Wisla

Eine ÖSV-Springerin in den Top-Ten: Prevc gewinnt in Wisla

Skispringen
"Nach dieser Saison ist Schluss" - ÖRV-Trainer Hackl hört auf

"Nach dieser Saison ist Schluss" - ÖRV-Trainer Hackl hört auf

Winter-Mix
Schwimm-EM: Gigler und Reitshammer erreichen Halbfinale

Schwimm-EM: Gigler und Reitshammer erreichen Halbfinale

Mehr Sport
Warum die Pioneers-Transfers in der ICE einzigartig sind

Warum die Pioneers-Transfers in der ICE einzigartig sind

ICE Hockey League
"Verrückt, es nicht zu tun" - McLaren kündigt Stallorder an

"Verrückt, es nicht zu tun" - McLaren kündigt Stallorder an

Formel 1
Handball-WM: ÖHB-Frauen im Endspurt auf Punkte aus

Handball-WM: ÖHB-Frauen im Endspurt auf Punkte aus

Handball
Kommentare

Kommentare

Johannes Hoesflot Klaebo Langlauf Langlauf-Weltcup Benjamin Moser