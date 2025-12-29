NEWS

Tour de Ski: Moser nach 10-km-Rennen in Top Ten der Gesamtwertung

Der Sprintspezialist läuft auf der zweiten Etappe der Tour de Ski auf Platz elf. Norwegen feiert einen Dreifachsieg.

Tour de Ski: Moser nach 10-km-Rennen in Top Ten der Gesamtwertung Foto: © GEPA
Sprintspezialist Benjamin Moser verbessert sich nach der zweiten Etappe der Tour de Ski auf Gesamtrang sechs.

Der im Auftakt-Sprint achtplatzierte Tiroler läuft am Montag in Toblach im 10-km-Einzelstartrennen in der klassischen Technik überraschend zu Rang elf, auf den norwegischen Sieger Mattis Stenshagen fehlen dem 28-Jährigen 43,3 Sekunden.

Topfavorit Johannes Hösflot Kläbo wird 8,9 Sekunden hinter seinem Landsmann Zweiter, führt die Gesamtwertung aber weiter klar an. Tages-Dritter wird mit Emil Iversen (+10,1) ein weiterer Norweger.

Moser auch im Massenstart mit guten Chancen

Titelverteidiger Kläbo liegt dank der Zeitbonifikationen bei seinem Sprint-Auftakterfolg am Sonntag 53 Sekunden vor seinem Teamkollegen Lars Heggen.

Dritter ist, mit 57 Sekunden zurück, Harald Östberg Amundsen, ein weiterer Norweger. Der ebenfalls von Zeitgutschriften des Sprints profitierende Moser hat 1:08 Minuten Rückstand.

Als nächste Etappe folgt am Mittwoch ein 5-km-Heat-Massenstartbewerb, in dem Moser gute Chancen haben sollte. Dieser neue Bewerb und auch die sonstige Sprintlastigkeit der Tour mit hohen Zeitbonifikationen in den kurzen Rennen stoßen bei den Distanzspezialisten auf wenig Gegenliebe.

