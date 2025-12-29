Schock im norwegischen Freestyle-Team!

Vor rund zwei Wochen kam der 20-jährige William Bostadloekken am ersten Trainingstag vor dem Weltcup der Freestyler in Steamboat (USA) zu Sturz.

Wie er in einem Instagram-Posting mitteilt, hat dieses Unglück tragische Folgen. "Dieses Posting bricht mir das Herz, aber ich werde versuchen zu erklären, was mir in Steamboat passiert ist", schreibt er unter sein Social-Media-Posting.

Bei Absprung verkantet

Seine Ski hätten bei einem Absprung verkantet, er hätte die Orientierung verloren und sei anschließend auf den Rücken und Kopf gestürzt, so der 20-Jährige.

Dabei habe er sich einige Rippen, die Schulter und zwei Wirbel gebrochen. "Ich wurde ins Krankenhaus in Denver gebracht, wo ich am nächsten Tag am Rücken operiert worden bin. Die OP war erfolgreich, aber ich bin vom Punkt der Verletzung an gelähmt", schreibt Bostadloekken.

"Träume wieder Skifahren zu können"

Dennoch zeigt sich der Sportler optimistisch: "Jetzt bin ich wieder in Norwegen und bereit, im Reha-Training alles zu geben, was ich habe. Ich träume davon, eines Tages wieder Ski fahren zu können."

Er ergänzt: "Skifahren ist wirklich das, was ich auf dieser Welt am meisten liebe – es ist das, wofür ich lebe. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zurückzukommen und dieses unglaubliche Gefühl wieder zu spüren."

Der Norweger sieht es als "härteste Herausforderung, der ich mich je stellen musste". Gleichzeitig gibt er eine Kampfansage ab: "Es ist nicht garantiert, dass es möglich ist, aber ich weigere mich, jemals aufzugeben. Ich werde immer kämpfen."

Teilnahme am Big Air in Österreich

Im November gewann der Freestyler den "Rock A Rail Ski & Snowboard Contest" in Innsbruck. Auch beim Big-Air-Weltcup am Kreischberg und in Klagenfurt nahm Bostadloekken 2025 teil.

Seine beste Platzierung im Weltcup war ein zwölfter Platz im Oktober 2024 in der Schweiz.