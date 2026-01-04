Tour de Ski: Moser dank starkem Massenstart in Top 10

Ausrufezeichen von Langlauf-Aufsteiger Benjamin Moser!

Der ÖSV-Athlet sichert sich bei der Tour de Ski im abschließenden Massenstart den starken 20. Rang und darf sich in der Gesamtwertung über Rang zehn freuen.

Der Sieg im letzten Rennen geht an den Norweger Mattis Stenshagen vor Jules Lapierre (FRA/+6,6 Sek.) und Emil Iversen (NOR/+20,4). Moser fehlen im Ziel 1:20,8 Minuten auf den Sieger.

Norwegischer Vierfachsieg in der Gesamtwertung

Auch die Gesamtwertung ist fest in norwegischer Hand. Top-Star Johannes Klaebo reicht ein zwölfter Rang im Massenstart zum Gesamtsieg.

Die Ränge zwei bis vier gehen ebenso an die Norsker. Hinter Klaebo klassieren sich Lars Heggen, Mattis Stenshagen und Harald Oestberg Amundsen. Die Top 5 komplettiert der Italiener Federico Pellegrino.