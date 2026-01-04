Überragend! Stadlober nach Top-Massenstart Zweite bei Tour de Ski

Was für eine Leistung von Langlauf-Ass Teresa Stadlober!

Die 32-Jährige holt sich bei der Tour de Ski Rang zwei. Die 32-Jährige wird im abschließenden Massenstart-Bewerb dank eines super Finishs noch starke Vierte (+17,5 Sekunden).

Der Sieg im Massenstart geht an Karoline Simpson-Larsen (NOR) vor Jessie Diggins (USA/+8,8) und Heidi Weng (NOR/+14,4). Diggins gewinnt auch überlegen die Gesamtwertung.

Gleich dahinter landet Stadlober, die bei der Tour de Ski bisher einen fünften Rang aus 2018 als bestes Ergebnis zu Buche stehen hat. Gesamt-Dritte wird die Norwegerin Weng.

Außerdem sichert sich Stadlober auch noch das Bergtrikot.