-
Wer ist die Slalom-Queen?3er-Gondel
-
Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wer ist der beste Skispringer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?Standpunkt
-
Tierlist: Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
-
Die Könige der Abfahrt?3er-Gondel
NEWS
Stadlober läuft in Lahti in die Top Ten
Frida Karlsson führt den schwedischen Doppelsieg an.
Langläuferin Teresa Stadlober holt am Sonntag in Lahti als Zehnte einen weiteren Top-Ten-Platz im Weltcup.
Die Salzburgerin landet über 10 km klassisch mit Einzelstart 36,2 Sek. hinter Siegerin Frida Karlsson. Lin Svahn (+4,1) fixiert einen schwedischen Doppelerfolg. Die US-Amerikanerin Jesssie Diggins wird Dritte (+6,2).
Für 12.15 Uhr ist das Rennen der Männer über 10 km angesetzt, mit dem Steirer Mika Vermeulen und dem Tiroler Benjamin Moser.