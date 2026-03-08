NEWS

Stadlober läuft in Lahti in die Top Ten

Frida Karlsson führt den schwedischen Doppelsieg an.

Stadlober läuft in Lahti in die Top Ten Foto: © GEPA
Langläuferin Teresa Stadlober holt am Sonntag in Lahti als Zehnte einen weiteren Top-Ten-Platz im Weltcup.

Die Salzburgerin landet über 10 km klassisch mit Einzelstart 36,2 Sek. hinter Siegerin Frida Karlsson. Lin Svahn (+4,1) fixiert einen schwedischen Doppelerfolg. Die US-Amerikanerin Jesssie Diggins wird Dritte (+6,2).

Für 12.15 Uhr ist das Rennen der Männer über 10 km angesetzt, mit dem Steirer Mika Vermeulen und dem Tiroler Benjamin Moser.

1

