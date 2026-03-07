NEWS

110. Weltcup-Sieg! Kläbo rückt Rekordhalterin Björgen immer näher

Der Norweger brilliert im Sprint in Lahti. Benjamin Moser holt ein Spitzenergebnis.

Olympia-Dominator Johannes Hösflot Kläbo ist auch im Weltcup weiterhin nicht zu schlagen.

Der Norweger feiert am Samstag in Lahti im Langlauf-Skatingsprint seinen elften Saisonsieg, insgesamt ist es der 110. Auf die geschlechterübergreifende Rekordhalterin Marit Björgen fehlen Kläbo noch vier Siege, sechs Saisonrennen stehen noch aus.

Benjamin Moser kommt bis ins Semifinale und holt als Achter sein nächstes Spitzenergebnis. Lukas Mrkonjic wird 25.

Das Frauen-Rennen gewinnt die Schwedin Johanna Sundling vor ihrer Landsfrau Linn Svahn und Coletta Rydzek aus Deutschland.

2

