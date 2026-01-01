Moser in 20-km-Verfolgung bei Tour de Ski unter den Top 10

Benjamin Moser hat im neuen Jahr seine starke Performance im Rahmen der Tour de Ski der Langläufer fortgesetzt.

Der 28-jährige Tiroler, der am Silvestertag seinen ersten Podestplatz überhaupt im 5-km-Heat-Massenstart belegt hatte, erreichte am Donnerstag in Toblach in der 20-km-Verfolgung als Achter wieder die Top Ten.

Moser bleibt damit in der Gesamtwertung mit 1:01 Minuten Rückstand weiter in den Top Ten. Den Tagessieg holte überlegen der Norweger Johannes Hösflot Kläbo.

Kläbo weiterhin in souveräner Manier

Kläbo feierte seinen 103. Weltcupsieg und kommt als souveräner Leader zur nächsten Station, dem Sprint am Samstag in Val di Fiemme.

Er steuert damit auf die Rekordmarke von fünf Gesamtsiegen bei der Tour zu und führt nun 51 Sekunden vor Landsmann Mattis Stenshagen.

Das Ergebnis Mosers ist für Österreichs Langläufer aber besonders erfreulich: In Abwesenheit des erkrankten ÖSV-Aushängeschilds bei den Männern, Mika Vermeulen, etabliert sich der Tiroler beim ersten Saisonhöhepunkt in der Weltspitze.