Letztes Jahr: Olympiasiegerin kündigt Karriereende an

Langlauf-Olympiasiegerin Jessie Diggins wird ihre Karriere nach dieser Saison beenden.

Es werde ihr schwerfallen, sich vom Sport und dem Team zu verabschieden, das sie so sehr liebe, schreibt die US-Amerikanerin auf Instagram. "Aber es fühlt sich in meinem Herzen richtig an, und ich freue mich sehr darauf, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen!"

Die mittlerweile 34-Jährige holte 2018 in Pyeongchang Gold im Teamsprint, vier Jahre später in Peking gewann sie Silber über 30 Kilometer Freistil und Bronze im Sprint Freistil. Bei Weltmeisterschaften gewann sie im Teamsprint (2013) und über zehn Kilometer Freistil (2023). 2021, 2024 und 2025 gewann sie den Gesamtweltcup.

Der Sport habe ihr mehr Freude, Herausforderung, Mut und Gemeinschaft geschenkt, als sie es sich je hätte vorstellen können, so Diggins. Sie sei dankbar für die Unterstützung, die Umarmungen, die Möglichkeiten und den Glauben, der in sie gesteckt worden sei. "Wir haben ein tolles Jahr vor uns", schließt sie ihr Statement.