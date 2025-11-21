Deutsches Davis-Cup-Märchen in Bologna

Deutschland steht beim Davis-Cup-Finalturnier in Bologna im Halbfinale!

Kevin Krawietz und Tim Pütz avancieren einmal mehr zu den Matchwinnern:

Das deutsche Parade-Doppel dreht im entscheidenden Duell gegen Andres Molteni und Horacio Zeballos ein hochdramatisches Match und setzt sich nach der Abwehr von drei Matchbällen mit 4:6, 6:4, 7:6(10) durch.

Showdown im Doppel

Nach den Einzelsiegen von Tomas Martin Etcheverry und Alexander Zverev stand es 1:1, der Druck lag somit voll auf Deutschlands Doppel-Assen.

Krawietz und Pütz, die im Davis Cup zuvor nur eine ihrer 16 gemeinsamen Partien verloren hatten, gehen leicht favorisiert in die Partie – doch Argentinien erwischt den besseren Start.

Molteni/Zeballos sicherten sich früh ein Break und holten Satz eins souverän. Doch das deutsche Duo schlug zurück: Ein frühes Break im zweiten Satz brachte die Wende, nach rund 75 Minuten ging das Match in den dritten Durchgang.

Drama pur bis 1:01 Uhr

Im Entscheidungssatz lieferten sich beide Teams ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Krawietz/Pütz schnuppern bereits vor dem Tiebreak mehrfach am Sieg, müssen aber immer wieder nachfassen. Schließlich mündet das Match zwangsläufig in einen nervenaufreibenden Entscheidungs-Tiebreak.

Deutschland vergibt drei Matchbälle, Argentinien lässt drei eigene liegen – ehe Krawietz und Pütz um 1:01 Uhr den erlösenden Punkt verwandeln.

Halbfinale gegen Spanien

Dank des 2:1-Erfolgs lebt die Hoffnung auf Deutschlands ersten Davis-Cup-Titel seit 1993 weiter. Im Halbfinale wartet am Samstag Spanien, das sich zuvor knapp mit 2:1 gegen Tschechien durchsetzte.

Das erste Halbfinale bestreiten bereits am Freitag Belgien und Titelverteidiger Italien, das sich am Mittwoch gegen Österreich durchsetzte.