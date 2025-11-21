Molteni A / Zeballos H M/Z
Krawietz K / Puetz T K/P
Endstand
1:2
6:4 , 4:6 , 6:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Deutsches Davis-Cup-Märchen in Bologna

Zverev und Co. setzen sich in einem unglaublichen Krimi gegen Argentinien durch.

Deutsches Davis-Cup-Märchen in Bologna Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Deutschland steht beim Davis-Cup-Finalturnier in Bologna im Halbfinale!

Kevin Krawietz und Tim Pütz avancieren einmal mehr zu den Matchwinnern:

Das deutsche Parade-Doppel dreht im entscheidenden Duell gegen Andres Molteni und Horacio Zeballos ein hochdramatisches Match und setzt sich nach der Abwehr von drei Matchbällen mit 4:6, 6:4, 7:6(10) durch.

Showdown im Doppel

Nach den Einzelsiegen von Tomas Martin Etcheverry und Alexander Zverev stand es 1:1, der Druck lag somit voll auf Deutschlands Doppel-Assen.

Krawietz und Pütz, die im Davis Cup zuvor nur eine ihrer 16 gemeinsamen Partien verloren hatten, gehen leicht favorisiert in die Partie – doch Argentinien erwischt den besseren Start.

Molteni/Zeballos sicherten sich früh ein Break und holten Satz eins souverän. Doch das deutsche Duo schlug zurück: Ein frühes Break im zweiten Satz brachte die Wende, nach rund 75 Minuten ging das Match in den dritten Durchgang.

Drama pur bis 1:01 Uhr

Im Entscheidungssatz lieferten sich beide Teams ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Krawietz/Pütz schnuppern bereits vor dem Tiebreak mehrfach am Sieg, müssen aber immer wieder nachfassen. Schließlich mündet das Match zwangsläufig in einen nervenaufreibenden Entscheidungs-Tiebreak.

Deutschland vergibt drei Matchbälle, Argentinien lässt drei eigene liegen – ehe Krawietz und Pütz um 1:01 Uhr den erlösenden Punkt verwandeln.

Halbfinale gegen Spanien

Dank des 2:1-Erfolgs lebt die Hoffnung auf Deutschlands ersten Davis-Cup-Titel seit 1993 weiter. Im Halbfinale wartet am Samstag Spanien, das sich zuvor knapp mit 2:1 gegen Tschechien durchsetzte.

Das erste Halbfinale bestreiten bereits am Freitag Belgien und Titelverteidiger Italien, das sich am Mittwoch gegen Österreich durchsetzte.

Mehr zum Thema

Spanien nach Tiebreak-Krimi im Doppel im Halbfinale

Spanien nach Tiebreak-Krimi im Doppel im Halbfinale

Tennis
ÖTV-Team will an Davis-Cup-Leistungen anknüpfen

ÖTV-Team will an Davis-Cup-Leistungen anknüpfen

Tennis
1
ÖTV-Enttäuschung nach verpasstem Davis-Cup-Wunder

ÖTV-Enttäuschung nach verpasstem Davis-Cup-Wunder

Tennis
9
Kein Wunder von Bologna! ÖTV-Team unterliegt Italien

Kein Wunder von Bologna! ÖTV-Team unterliegt Italien

Tennis
5
Harter Kampf bleibt unbelohnt! Rodionov verliert DC-Auftakt

Harter Kampf bleibt unbelohnt! Rodionov verliert DC-Auftakt

Tennis
4
ÖHB-Frauen holen Remis im ersten WM-Test

ÖHB-Frauen holen Remis im ersten WM-Test

Handball
Davis Cup: Dieser Sender überträgt das ÖTV-Duell gegen Italien

Davis Cup: Dieser Sender überträgt das ÖTV-Duell gegen Italien

Tennis
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix Davis Cup