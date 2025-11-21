Houston Texans Houston Texans HOU Buffalo Bills Buffalo Bills BUF
Endstand
23:19
3:6 , 17:10 , 3:0 , 0:3
NEWS

Bills kassieren nächste Niederlage - Playoffs geraten in Gefahr

Die Buffalo Bills verlieren bei den Houston Texans und in der AFC East an Boden. Die Texans-Defense lässt nichts anbrennen.

Bills kassieren nächste Niederlage - Playoffs geraten in Gefahr
Für die Buffalo Bills setzt es im elften NFL-Spiel die vierte Niederlage.

Bei den Houston Texans kassiert das Team von Head Coach Sean McDermott eine 19:23-Pleite.

Dabei starten die Bills gar nicht so schlecht in die Partie: James Cook erläuft den ersten Touchdown der Partie, dann kommt aber lange wenig. Ein Field Goal im zweiten Viertel sowie ein Touchdown von Ray Davis bescheren Punkte, in der Halftime liegen die Bills aber bereits mit 16:20 zurück. Die Texans punkten durch Touchdowns von Christian Kirk und Jaylen Higgins, Ka'imi Fairbarn verwandelt zwei Field Goals und die Extrapunkte.

Zweite Hälfte ohne Touchdowns

In der zweiten Spielhälfte gelingt dann bei beiden Teams nur mehr wenig. Ein Field Goal auf beiden Seiten ist alles, was die Offensiven auf das Feld bringen.

Vor allem die Defense der Texans kann sich aber auszeichnen: Bills-Quarterback Josh Allen bleibt ohne Touchdown-Pass, kommt auf zwei Interceptions, kassiert acht Sacks, zudem gehen zwei Picks und ein Fumble auf das Konto der Texans-Verteidigung.

Ein möglicher Division-Sieg scheint den Bills durch die erneute Niederlage zu entgleiten, mit einer Bilanz von 7-4 sind die Bills hinter den New England Patriots (9-2).

