NEWS

Russischer Biathlonverband klagt auf Olympia-Quali-Teilnahme

Laut Experten besteht wenig Aussicht auf Erfolg.

Russischer Biathlonverband klagt auf Olympia-Quali-Teilnahme Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der russische Biathlonverband hat beim Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen den Ausschluss seiner Athleten von Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele geklagt.

Experten schätzen die Erfolgsaussichten aber als sehr gering ein. Denn die meisten russischen Athletinnen und Athleten gehören formal den militärischen Streitkräften an und kommen damit nicht für den nötigen Status als neutrale Sportler infrage.

Zudem sind die Olympia-Quotenplätze bereits vergeben. Punkte für Wildcards für Nationalverbände ohne Quotenplätze (maximal 2 pro Geschlecht und NOK) können noch bis Mitte Jänner bei Weltcuprennen gesammelt werden.

Das können die Russen aufgrund ihres seit 2022 wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine geltenden Ausschlusses nicht.

Mehr zum Thema

Olympia-Freigabe für erste Sportler aus Russland und Belarus

Olympia-Freigabe für erste Sportler aus Russland und Belarus

Olympia
1
Hauser will nach Östersund-Sieg daheim glänzen

Hauser will nach Östersund-Sieg daheim glänzen

Biathlon
1
Simon Eder: Ist nach Olympia doch nicht Schluss?

Simon Eder: Ist nach Olympia doch nicht Schluss?

Biathlon
Nächstes Schweizer Ski-Ass schwer gestürzt

Nächstes Schweizer Ski-Ass schwer gestürzt

Ski Alpin
Lindsey Vonn: Ist nach Olympia doch noch nicht Schluss?

Lindsey Vonn: Ist nach Olympia doch noch nicht Schluss?

Ski Alpin
2
Vermeulen kritisiert Ski-Exot: "Keine Werbung für den Sport"

Vermeulen kritisiert Ski-Exot: "Keine Werbung für den Sport"

Langlauf
Cross-Weltcup-Auftakt auf erfolgreichem ÖSV-Boden

Cross-Weltcup-Auftakt auf erfolgreichem ÖSV-Boden

Snowboard
Kommentare

Kommentare

Wintersport Biathlon Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026