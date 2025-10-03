Der Internationale Eishockeyverband (IIHF) hat beim Kongress in Nizza den Austragungsort für die 2026 IIHF Women's World Championship bekanntgegeben.

Österreichs Frauen-Eishockey-Nationalteam spielt nach dem historischen erstmaligen Aufstieg in die Topdivision von 6. November bis 16. November 2026 in Dänemark.

Eine Gruppe wird in Herning antreten, der zweite Austragungsort ist noch offen. Auch der offizielle Spielplan wird erst bekanntgegeben.

Spannende Gruppe

Der Termin im November wurde gewählt, da es auch das erste Mal im Fraueneishockey der Fall ist, dass in einem Olympischen Winter zusätzlich zum Olympischen Turnier die WM gespielt wird.

Die Gruppeneinteilung wurde dafür bereits vorgenommen. Die ÖEHV-Auswahl trifft in Gruppe A auf Weltmeister USA, Tschechien, die Schweiz und Deutschland.

ÖEHV-Frauen schrieben Geschichte

Mit fünf Siegen, einer davon in der Verlängerung, sicherte sich Österreichs Fraueneishockey Nationalteam am 19. April 2025 souverän Platz eins bei der WM Division IA in Shenzhen (CHN) und schrieb damit österreichische Eishockeygeschichte.

Erstmals gelang der Aufstieg in die Top-Division, wodurch auch erstmals 2026 beide A-Nationalteams zugleich in der höchsten WM-Kategorie vertreten sein werden.

Eishockey-WM 2025: Die große Einzelkritik der ÖEHV-Spieler