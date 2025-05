Was Österreich verwehrt geblieben ist, gelang Dänemark im Viertelfinale der Eishockey-WM.

Der Co-Gastgeber warf Rekordweltmeister und Goldfavorit Kanada am Donnerstag sensationell mit 2:1 aus dem Turnier und trifft im Halbfinale am Samstag (18.20 Uhr/live ORF Sport+) in Stockholm auf Österreich-Bezwinger Schweiz.

"Es war wild", sagte NHL-Star Nikolaj Ehlers nach einer der größten Überraschungen der WM-Historie überhaupt. "Viel größer kann es nicht mehr werden."

Denn die Kanadier sahen nach dem Führungstreffer von Travis Sanheim (46.) nach Assist von Superstar Sidney Crosby bereits wie der sichere Sieger aus, dann aber versetzten Ehlers (58.) und Nick Olesen genau 49 Sekunden vor der Schlusssirene die 10.500 Zuschauer in der sonst wenig stimmungsvollen Messehalle von Herning in Ekstase.

"Surreal, ein Traum, Gänsehaut, das Größte überhaupt", schrieb das dänische Boulevardblatt "Ekstra Bladet". Für die Dänen ist es nach 2010 und 2016, als zweimal im Viertelfinale Endstation war, der größte Erfolg.

"Was zur Hölle ist hier los?

"Ich habe keine Worte, es ist unglaublich", jubelte Siegtorschütze Olesen. Ehlers bekam den historischen Moment hingegen gar nicht wirklich mit. "Vom zweiten Tor habe ich nicht viel gesehen", erzählte der Stürmer der Winnipeg Jets, der erst zu Wochenbeginn zur WM nachgereist war. "Die Leute auf der Bank standen auf, und ich war müde. Plötzlich drehte die ganze Bank durch und ich dachte nur: Was zur Hölle ist hier los?"

Nun wartet mit Vizeweltmeister Schweiz ein weiteres Kaliber, in der Avicii Arena in der schwedischen Hauptstadt wollen die Dänen dem nächsten Mitfavoriten ein Bein stellen. "Wir spielen ein völlig wahnsinniges und tolles Eishockey", betonte Ehlers, der in der Schweiz ausgebildet worden war und dessen Vater Heinz seit mehreren Jahren als Trainer in der Schweiz tätig ist.

"Skurriles Halbfinale" für die Schweiz

Die Eidgenossen wollen nach dem souveränen Auftritt beim 6:0-Kantersieg gegen die ÖEHV-Auswahl auf dem Weg zum erhofften ersten WM-Titel in einem nun "skurrilen Halbfinale", wie es die Tageszeitung Blick bezeichnete, nachlegen. In der Gruppenphase hatten sich die Schweizer 5:2 durchgesetzt.

Um das zweite Finalticket duellieren sich kurz zuvor (14.20 Uhr) der zweite Gastgeber Schweden und die USA.

Die Schweden eliminierten im Viertelfinale Titelverteidiger Tschechien mit einem souveränen 5:2 und peilen die erste WM-Goldene seit 2018 an. Die USA setzten sich gegen Finnland ebenfalls mit 5:2 durch und wollen erstmals seit dem Titel 1960 in ein WM-Finale einziehen.

