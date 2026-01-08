Sharks beißen in der Overtime zu, Stars und Canadiens souverän

In der NHL müssen sich die Los Angeles Kings den San Jose Sharks in der Verlängerung 3:4 geschlagen geben.

Die ersten Tore gibt es dabei erst im zweiten Drittel. Tyler Toffoli bringt die Sharks in Führung (25.), Alex Turcotte kann für die Kings ausgleichen (32.). Adam Gaudette gelingt die erneute Führung (46.), ehe Treffer von Kevin Fiala (47.) und Alex Laferriere (58.) die Partie zwischenzeitlich drehen. Macklin Celebrini macht aber noch das 3:3 (59.).

In der Overtime behalten dann die Sharks die Nerven, William Eklund trifft in der vierten Minute der Verlängerung zum Endstand. In der Tabelle der Western Conference ziehen die Sharks damit an den Kings vorbei und liegen nun auf Rang sieben bzw. auf Rang vier der Pacific Division.

Favoritensiege für Montreal und Dallas

Keine Überraschungen gibt es bei den anderen Partien. Die Dallas Stars setzen sich 4:1 gegen die Washington Capitals durch, die Montreal Canadiens besiegen die Calgary Flames mit 4:1. Beide Teams sind damit weiter in der Spitzengruppe ihrer Conferences.

Utah Mammoth gewinnen 3:1 gegen die Ottawa Senators, die Chicago Blackhawks holen einen torreichen 7:3-Sieg bei den St. Louis Blues.