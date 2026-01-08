Los Angeles Kings Los Angeles Kings LAK San Jose Sharks San Jose Sharks SJS
Nach Overtime
3:4
0:0 , 1:1 , 2:2
  • Alex Turcotte
  • Kevin Fiala
  • Alex Laferriere
  • Tyler Toffoli
  • Adam Gaudette
  • Macklin Celebrini
  • William Eklund
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Sharks beißen in der Overtime zu, Stars und Canadiens souverän

San Jose kann sich in der Verlängerung gegen die LA Kings durchsetzen. Die Topteams geben sich keine Blöße.

Sharks beißen in der Overtime zu, Stars und Canadiens souverän Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der NHL müssen sich die Los Angeles Kings den San Jose Sharks in der Verlängerung 3:4 geschlagen geben.

Die ersten Tore gibt es dabei erst im zweiten Drittel. Tyler Toffoli bringt die Sharks in Führung (25.), Alex Turcotte kann für die Kings ausgleichen (32.). Adam Gaudette gelingt die erneute Führung (46.), ehe Treffer von Kevin Fiala (47.) und Alex Laferriere (58.) die Partie zwischenzeitlich drehen. Macklin Celebrini macht aber noch das 3:3 (59.).

In der Overtime behalten dann die Sharks die Nerven, William Eklund trifft in der vierten Minute der Verlängerung zum Endstand. In der Tabelle der Western Conference ziehen die Sharks damit an den Kings vorbei und liegen nun auf Rang sieben bzw. auf Rang vier der Pacific Division.

Favoritensiege für Montreal und Dallas

Keine Überraschungen gibt es bei den anderen Partien. Die Dallas Stars setzen sich 4:1 gegen die Washington Capitals durch, die Montreal Canadiens besiegen die Calgary Flames mit 4:1. Beide Teams sind damit weiter in der Spitzengruppe ihrer Conferences.

Utah Mammoth gewinnen 3:1 gegen die Ottawa Senators, die Chicago Blackhawks holen einen torreichen 7:3-Sieg bei den St. Louis Blues.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Canucks verlieren ohne Rossi gegen Buffalo

Canucks verlieren ohne Rossi gegen Buffalo

NHL
1
Aus Kanada in die ICE: Neue Offensivkraft für den VSV

Aus Kanada in die ICE: Neue Offensivkraft für den VSV

ICE Hockey League
1
Kaspers Red Wings nach Sieg in Ottawa wieder Erster

Kaspers Red Wings nach Sieg in Ottawa wieder Erster

NHL
6
ÖSV-Slalomdebakel von Madonna: "Zu brav unterwegs"

ÖSV-Slalomdebakel von Madonna: "Zu brav unterwegs"

Ski Alpin
2
Slalom-Debakel für ÖSV! Noel gewinnt spannenden Madonna-Slalom

Slalom-Debakel für ÖSV! Noel gewinnt spannenden Madonna-Slalom

Ski Alpin
5
Zwei ÖSV-Topstars legen Weltcup-Pause ein

Zwei ÖSV-Topstars legen Weltcup-Pause ein

Skispringen
4
"Er sollte hier sein und ist es nicht" - Giacomel weint um Bakken

"Er sollte hier sein und ist es nicht" - Giacomel weint um Bakken

Biathlon
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Washington Capitals Dallas Stars Montreal Canadiens Calgary Flames Chicago Blackhawks St. Louis Blues Utah Mammoth Ottawa Senators Los Angeles Kings San Jose Sharks