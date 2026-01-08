Liensberger: "Glaube daran, dass mich Situation stärker macht"

Ein Sturz ließ die Olympiapläne von Katharina Liensberger platzen.

Letzte Woche kam die ÖSV-Läuferin im Riesentorlauf-Training in St. Michael schwer zu Sturz. Die Diagnose lautete: Fraktur des Schienbeinkopfs sowie ein Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie. Die Operation folgte kurze Zeit später.

Nahezu eine Woche danach meldet sich Liensberger auf Instagram. "Meine ersten Schritte…", kommentiert sie nach der Entlassung aus der Klinik Hochrum ein Video, bei dem sie auf Krücken zu sehen ist.

Dazu gibt die Vorarlbergerin Einblicke in ihre letzten Tage und zeigt sich glücklich über die ersten Fortschritte: "Neben vielen kleinen Schritten, die ich die letzten Tage durchlaufen bin (erstmals auf beiden Beinen stehen, duschen, Stiegen laufen) fühlt es sich wie ein erster großer Schritt an nun wieder nach Hause zu dürfen."

"Bin bereit für die nächsten Schritte"

Einen Dank spricht sie den Ärzten aus, die sie hervorragend betreut haben. Nun blickt sie bereits zuversichtlich nach vorne und will das Beste aus der Situation machen: "Ich bin bereit für die nächsten Schritte auf dem Weg zur vollständigen Heilung. Ich werde gelehrt, mit Geduld umzugehen, meinen Körper und auch mich selbst noch besser kennenzulernen, um hoffentlich gestärkt mit den Erfahrungen aus dieser Situation hervorgehen zu können."

Zum Abschluss teilt die Technikspezialistin noch ihr Motto: "Believe. Fly. Achieve bleibt dasselbe", schreibt sie und ergänzt: "Ich glaube daran, dass mich diese Situation stärker macht. Ich gebe mich dem Heilungsprozess voll und ganz hin. Und ich nutze jeden Tag, als Chance, meinem Körper eine noch bessere Genesung zu ermöglichen."

Die Olympischen Spiele im Februar in Italien sind für die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm dennoch vorbei, bevor sie angefangen haben.