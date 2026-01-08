NEWS

Liensberger: "Glaube daran, dass mich Situation stärker macht"

Die ÖSV-Läuferin zeigt sich nach der Entlassung aus dem Krankenhaus bereits zuversichtlich.

Liensberger: "Glaube daran, dass mich Situation stärker macht" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ein Sturz ließ die Olympiapläne von Katharina Liensberger platzen.

Letzte Woche kam die ÖSV-Läuferin im Riesentorlauf-Training in St. Michael schwer zu Sturz. Die Diagnose lautete: Fraktur des Schienbeinkopfs sowie ein Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie. Die Operation folgte kurze Zeit später.

Nahezu eine Woche danach meldet sich Liensberger auf Instagram. "Meine ersten Schritte…", kommentiert sie nach der Entlassung aus der Klinik Hochrum ein Video, bei dem sie auf Krücken zu sehen ist.

Dazu gibt die Vorarlbergerin Einblicke in ihre letzten Tage und zeigt sich glücklich über die ersten Fortschritte: "Neben vielen kleinen Schritten, die ich die letzten Tage durchlaufen bin (erstmals auf beiden Beinen stehen, duschen, Stiegen laufen) fühlt es sich wie ein erster großer Schritt an nun wieder nach Hause zu dürfen."

"Bin bereit für die nächsten Schritte"

Einen Dank spricht sie den Ärzten aus, die sie hervorragend betreut haben. Nun blickt sie bereits zuversichtlich nach vorne und will das Beste aus der Situation machen: "Ich bin bereit für die nächsten Schritte auf dem Weg zur vollständigen Heilung. Ich werde gelehrt, mit Geduld umzugehen, meinen Körper und auch mich selbst noch besser kennenzulernen, um hoffentlich gestärkt mit den Erfahrungen aus dieser Situation hervorgehen zu können."

Zum Abschluss teilt die Technikspezialistin noch ihr Motto: "Believe. Fly. Achieve bleibt dasselbe", schreibt sie und ergänzt: "Ich glaube daran, dass mich diese Situation stärker macht. Ich gebe mich dem Heilungsprozess voll und ganz hin. Und ich nutze jeden Tag, als Chance, meinem Körper eine noch bessere Genesung zu ermöglichen."

Die Olympischen Spiele im Februar in Italien sind für die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm dennoch vorbei, bevor sie angefangen haben.

Mehr zum Thema

"Gibt Gespräche": Riesenslalom-Klassiker vor Comeback im Weltcup?

"Gibt Gespräche": Riesenslalom-Klassiker vor Comeback im Weltcup?

Ski Alpin
1
ORF verkündet Team für die Olympia-Übertragung

ORF verkündet Team für die Olympia-Übertragung

Olympia
7
ÖSV-Frauen mischen bei verkürztem Abfahrtstraining vorne mit

ÖSV-Frauen mischen bei verkürztem Abfahrtstraining vorne mit

Ski Alpin
"Nicht am Limit": Vonn geht vor Olympia kein Risiko ein

"Nicht am Limit": Vonn geht vor Olympia kein Risiko ein

Ski Alpin
3
Wird Weltcup-Kalender ausgedehnt? FIS-CEO will mehr Rennen

Wird Weltcup-Kalender ausgedehnt? FIS-CEO will mehr Rennen

Wintersport - Sonstiges
6
Ehemaliges Ski-Ass schwebte nach Geburt in Lebensgefahr

Ehemaliges Ski-Ass schwebte nach Geburt in Lebensgefahr

Ski Alpin
ÖSV-Slalomdebakel in Madonna: "Zu brav unterwegs"

ÖSV-Slalomdebakel in Madonna: "Zu brav unterwegs"

Ski Alpin
3
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Katharina Liensberger Riesentorlauf