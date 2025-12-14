Die Hintergründe zum spektakulären Rossi-Trade

Was bedeutet der Trade für Rossi sportlich?

Die Tabelle lügt nicht: Die Canucks sind das 32. von 32 Teams und das nicht zufällig nach lediglich zwei Playoff-Teilnahmen in den letzten zehn Saisonen. Ob jetzt Ex-GM Jim Benning oder eben seine Nachfolger Rutherford und Allvin an der derzeitigen Misere mehr Schuld haben, spielt keine große Rolle, aber die unmittelbare Zukunft der Organisation schaut nicht besser als die Vergangenheit aus.

Mit Hughes ging der einzige Superstar, der Rest des Teams stagniert und der Prospect Pool hat auch keine Stars in petto. Die größten Hoffnungen ruft natürlich der abzusehende hohe Pick 2026 hervor, allerdings handelt es sich um keinen aufsehenerregenden Draft.

Alles, was man über die Center-Achse in Vancouver wissen muss: Rossi ist bereits der dritte Mittelstürmer, den die Canucks heuer während der Saison nachverpflichteten. Erst kam Lukas Reichel, der Deutsche bekam aber in Vancouver ebensowenig ein Bein auf den Boden wie in Chicago und ist wieder per Waivers zu haben. Danach kam noch der Tscheche David Kämpf, dessen Vertrag gerade in Toronto aufgelöst worden war, in Vancouver dagegen zuletzt gar eine Top-Rolle bekam. Irre!

Verletzungsprobleme

Natürlich hat das auch mit Verletzungen zu tun – Elias Pettersson war zuletzt out, sollte aber bald zurückkehren, zwei Middle-6-Center fallen schon länger aus: Der Lette Teddy Bluegers spielte heuer nur zwei Spiele, geht vor allem im PK ab. Filip Chytil erlitt wieder eine Gehirnerschütterung, bei ihm ist es fraglich, ob er überhaupt noch einmal Eishockey spielen kann.

Drew O'Connor (eher ein Flügel), Max Sasson und Aatu Räty waren zuletzt die weiteren Varianten neben Kämpf – das erklärt auch die sportliche Misere.

Pettersson (der Center, nicht einer der beiden Verteidiger mit gleichem Nachnamen) ist nach dem Abgang von Hughes der einzige verbliebene Star im Kader und spielte vor seiner Verletzung auch wieder passabel.

Die letzten Jahre haben ihm aber arg zugesetzt: Streitigkeiten mit Teamkollegen J. T. Miller, der Druck eines formidablen Kontrakts (fast 12 Millionen pro Jahr) und hartnäckige Knieprobleme warfen ihn ziemlich aus der Bahn.

Vor drei Jahren sah die Center-Achse noch pompös aus: Pettersson, Miller und Bo Horvat. Horvat wurde aber zu den Islanders getradet (für ihn kam u. a. Räty), Miller zu Beruhigung der Kabinenatmosphäre während der letzten Saison zu den Rangers (für ihm kam u. a. Chytil).

Top-6-Rolle für Rossi

Welch ein Unterschied zu heute! Rossi rückt damit – ohne auch nur ein Spiel absolviert zu haben – automatisch in eine Top-6-Rolle. Er selbst dürfte in Kürze (schon am Sonntag in New Jersey?) von seinem auskurierten Fußbruch zurückkehren und würde dann Pettersson während dessen Absenz als Top-Center ablösen.

Die Winger-Kandidaten für ihn und den Schweden sind Brock Boeser, Jake DeBrusk, der launenhafte Evander Kane sowie Conor Garland und Nils Höglander, die mit Rossi gemeinsam aber sehr kleine Kombinationen abgeben würden.

Der Österreicher wechselte also von einer Organisation, die immer ein wenig an seinem Wert zweifelte, zu einer, die ihn wie einen Bissen Brot benötigt und auch schon im letzten Sommer an ihm interessiert war.

Ob er in den nächsten Jahren mit den Canucks, die sich öffentlich eher zu Tierquälerei als zu einem Rebuild bekennen würden, aber große Erfolge feiern wird, erscheint höchst fraglich...