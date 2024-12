Rossi-Assist bei knapper Minnesota Niederlage gegen Utah

Nächster Scorerpunkt für ÖEHV-Export Marco Rossi!

Der 23-Jährige steuert bei der knappen 1:2-Niederlage der Minnesota Wild in der NHL gegen Utah den Assist zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung bei und kann sich so erneut auszeichnen.

Entgegen dem Endergebnis hat das Team aus St. Paul über weite Teile der Partie mehr vom Spiel und kann für Gefahr sorgen. So fällt die Führung für die Gastgeber bereits im ersten Drittel.

Nach guter Vorarbeit von Rossi und Kaprizov netzt Zuccarello zur Führung für Minnesota ein (11.). Doch diese sollte nur kurz halten, denn in Minute zwölf kann Utah durch Guenther ausgleichen.

Entscheidung fällt im Schlussdrittel

So geht es über weite Strecken ergebnistechnisch eng zu, wobei McBain die Gäste im zweiten Drittel beinahe in Führung gebracht hätte, sein Treffer wurde jedoch aberkannt (30.).

Nach weiterem Hin und Her fällt die Entscheidung zugunsten Utahs im Schlussdrittel: Guenther kann im Powerplay seinen zweiten Treffer des Abends markieren und zum 2:1-Endstand einschieben (51./PP1).

So gehe Rossi und Co. mit einer knappen Niederlage vom Eis. In der Tabelle liegt Minnesota trotz drei Niederlagen en suite weiter auf Rang drei der Western Conference, Utah ist Neunter.

Kasper zieht mit Red Wings den Kürzeren

Ebenfalls erfolglos verläuft der Abend für Rossis Landsmann Marco Kasper. Der 20-Jährige unterliegt mit den Detroit Red Wings gegen die Montreal Canadiens zu Hause mit 3:4.

Dabei geht es im ersten Drittel eng zur Sache, wobei beide Teams je zwei Tore markieren können. Kane (14.) und Veleno (20.) scoren für die Gastgeber, Heineman (8.) und Evans in Unterzahl (19./SH1) treffen für die Gäste zur jeweiligen Führung. So geht es mit einem 2:2 in die erste Pause. Nachdem im zweiten Abschnitt kein Team einen Treffer erzielen kann, fällt die Entscheidung ebenfalls im Schlussdrittel.

Nach zwischenzeitlicher Führung der Red Wings, die Motte herbeiführt (42.), gelingt den Canadiens durch Xhekaj (49.) und Laine (53./PP1) der Turnaround und damit der knappe 4:3-Sieg.

In der Tabelle liegen die Red Wings derzeit nur auf Rang 14 der Eastern Conference, die Canadiens reihen sich dahinter auf Rang 15 ein.

