NHL gibt Ausrichter der Outdoor-Spiele 2025/26 bekannt

Die NHL hat die Ausrichter der Outdoor-Spiele für die kommende Saison genannt.

Die Florida Panthers und Tampa Bay Lightning werden 2025/26 jeweils ein reguläres Outdoor-Spiel austragen. Das gab die nordamerikanische Eishockeyliga am Mittwoch bekannt.

Vorzug haben die "Cats", die am 2. Jänner das "Discover NHL Winter Classic 2026" im Ioan Depot Park in Miami gegen die New York Rangers bestreiten. Somit wird auch erstmals im Sunshine State ein NHL-Spiel im Freien ausgetragen.

Am 1. Februar 2026 sind die Tampa Bay Lightning gegen die Boston Bruins an der Reihe. Dieses Spiel findet im Raymond James Stadium, der Heimspielstätte des NFL-Teams Tampa Bay Buccaneers, statt.

Zudem vermeldet die NHL, dass aufgrund der verheerenden Waldbrände in der Region Los Angeles das für heute Nacht geplante Spiel zwischen den Los Angeles Kings und Calgary Flames verschoben wird.