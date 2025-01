In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL hat Marco Rossi mit Minnesota Wild einen Sieg gegen die St. Louis Blues errungen.

Das Team des Vorarlberger Stürmers gewann am Dienstag zuhause in St. Paul 6:4.

Für Minnesota ist es der vierte Sieg in Folge.

Rossi beinahe schon doppelt so gut wie letzte Saison

Rossi ist erst kürzlich zum besten Spieler der vergangenen Woche gewählt worden, er hält bei 15 Toren und 22 Assists (also 37 Scorerpunkte) und hat damit schon bei Halbzeit beinahe so viele wie in der gesamten vergangenen Saison (40).

Minnesota spielt aktuell ohne Stürmerstar Kirill Kaprisow und Kapitän Jared Spurgeon und hat dennoch die jüngsten vier Spiele gewonnen.

Marco Kasper war unterdessen mit Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators im Einsatz. Das Team des Kärntners Stürmers schaffte zuhause ein 3:2 gegen die Senators. Detroit ist unter dem neuen Trainer Todd McLellan im Aufschwung und hat nunmehr die jüngsten fünf Spiele gewonnen.

