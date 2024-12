Die Detroit Red Wings fahren in der Nacht auf Sonntag ohne den krankheitsbedingt fehlenden Marco Kasper einen 4:2-Erfolg über die Toronto Maple Leafs ein.

Es ist der zweite Sieg aus den letzten acht Spielen und der erste Erfolg daheim seit 28. November (2:1 nach Overtime gegen Calgary Flames).

Jeff Petry schießt die Franchise aus der "Motor City" mit seinem ersten Saisontor in Front (10.), Superstar Auston Matthews gelingt im zweiten Drittel in Überzahl der Ausgleich (32./PP). 18 Sekunden vor der Drittelpause sorgt Moritz Seider für die neuerliche Führung der Red Wings (40.).

Die Maple Leafs finden kurz nach Wiederbeginn erneut eine Antwort, Matthew Knies fälscht einen Marner-Schuss ins Netz ab (42.). Lediglich 44 Sekunden darauf schnürt Petry seinen Doppelpack (42.), Lucas Raymond besorgt zwei Sekunden vor Spielende den 4:2-Endstand (60./EN).

Detroit hält bei einem Record von 12-14-4, liegt in der Atlantic Division mit 28 Zählern auf Platz sechs. Die Toronto Maple Leafs führen die Division mit 38 Punkten an.

Weitere Ergebnisse:

Minnesota Wild - Philadelphia Flyers 4:1 - elftes Saisontor von Marco Rossi >>>

New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 4:1

New York Rangers - Los Angeles Kings 1:5

Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 6:3

Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 3:4 n.OT

Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 3:2 n.OT

Washington Capitals - Buffalo Sabres 4:2

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 4:2

Dallas Stars - St. Louis Blues 2:1 n.OT

Colorado Avalanche - Nashville Predators 5:2

Calgary Flames - Florida Panthers 3:0

San Jose Sharks - Utah 3:4

Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning 1:5

Vancouver Canucks - Boston Bruins 1:5

