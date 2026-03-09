Marco Kasper ist zum zweiten Mal Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres.

Darüber informiert der ÖEHV am Montag. Bereits 2022 sicherte sich Kasper die Auszeichnung.

Der 21-Jährige absolvierte 2024/2025 seine erste volle Saison in der NHL, brachte es dabei auf 19 Tore und 18 Assists. Bei der WM 2025 in Stockholm hatte der Center maßgeblichen Anteil am historischen Viertelfinaleinzug.

Rohrer und Rossi vervollständigen das Podium

Vinzenz Rohrer und Marco Rossi vervollständigen bei der Wahl das Podium.

Rohrer darf sich seit 2025 zweifacher Schweizer Meister sowie Champions-Hockey-League-Sieger nennen. Wie Marco Kasper drückte auch er der WM 2025 seinen Stempel auf, danach wagte er den Sprung nach Übersee zu den Montreal Canadiens.

Für die laufende Saison kehrte er nochmals zurück zu den ZSC Lions in die Schweiz, doch die Motivation, eines Tages in der NHL zu spielen, scheint gestiegen zu sein: "Ich habe jetzt nochmals ein Entwicklungsjahr in Zürich, werde versuchen, hier eine größere Rolle einzunehmen, viel zu spielen und möchte dann nächstes Jahr neu angreifen."

Millionen-Vertrag und Platz drei

Mit 24 Toren und 36 Assists arbeitete sich Landsmann Marco Rossi in der Saison 2024/2025 zum zweitbesten Scorer der Minnesota Wild hoch. Die Belohnung: ein mit 15 Millionen Dollar dotierter Dreijahresvertrag.

Im November warf ihn eine Unterkörperverletzung zurück, aufgrund der er mehrere Wochen ausfiel. In dieser Zeit ging es für ihn im Rahmen eines Tauschgeschäfts zu den Vancouver Canucks. Die Kanadier bekundeten schon länger Interesse an Rossi. Aktuell ist man von den Playoff-Plätzen deutlich entfernt, womit eine WM-Teilnahme nicht auszuschließen ist.

"Spieler des Jahres" - Top Ten:

1. Marco Kasper – 78 Punkte

2. Vinzenz Rohrer – 52 Punkte

3. Marco Rossi – 38 Punkte

4. Theresa Schafzahl – 14 Punkte

5. Anna Meixner – 9 Punkte

6. Annika Fazokas – 7 Punkte

7. David Kickert – 6 Punkte

8. Dominic Zwerger – 3 Punkte

9. Peter Schneider – 2 Punkte

10. Michael Raffl – 2 Punkte