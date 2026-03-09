Marco Kasper: "Die WM ist immer ein Thema"

Marco Kasper ist zum zweiten Mal Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres!

Der 21-Jährige holt sich den Titel vor Vinzenz Rohrer und Marco Rossi (mehr dazu >>>).

Im Interview mit dem ÖEHV äußert sich der Youngster von den Detroit Red Wings über die Auszeichnung, seine Höhen und Tiefen, lässt die WM Revue passieren und hat auch wichtige Tipps für alle, die es ihm nachmachen wollen.

Frage: Gratulation Marco! Zum zweiten Mal nach 2022 wird dir dieser Titel zuteil. Fühlt sich dieser Titel anders an als noch vor drei Jahren, zumal du nun in der NHL Fuß gefasst hast und zu einem Leistungsträger im Nationalteam gereift bist?

Marco Kasper: Es ist anders, keine Frage. Seither ist viel passiert. Ich habe eine gesamte Saison in der AHL gespielt, meine erste volle Saison in der NHL absolviert. Die letzte Saison hat großartig aufgehört mit der WM. Das Jahr 2025 selbst dafür etwas schwieriger. Es gibt immer Ups and Downs, aber das Wichtigste ist, immer sein Bestes zu geben und hart zu arbeiten.

Frage: Du sprichst es bereits an: In der laufenden Saison hast du bereits einige Höhen und Tiefen durchlebt. Wie war speziell die Phase, in der du Geduld beweisen musstest, bis du wieder einen Treffer erzielen konntest?

Kasper: Das natürlich schwierig. Ich erwarte von mir selbst sehr viel. Wenn es dann nicht so läuft offensiv, ist es schwierig. Ich habe in dieser Phase versucht, die einfachen Dinge richtig gut zu machen, hart zu arbeiten und zu checken. Es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich habe hart weitergearbeitet, habe immer versucht, dem Team zu helfen, damit wir gewinnen. Das ist bislang ganz gut gelaufen. Wir haben insgesamt recht viele Siege bislang einfahren können und wollen so natürlich weitermachen.

Frage: Hattest du in dieser Zeit auch die passende Unterstützung vom Team und den Coaches?

Kasper: Das Wichtigste ist immer die Familie und die steht immer hinter mir. Man hat einen gewissen Druck, den man sich oft auch selbst macht. Ich hatte in dieser Zeit viele Video-Sessions mit den Coaches und wir haben viel geredet. Die Teammates waren super und das Wichtigste war wie gesagt, dass wir gewonnen haben, auch wenn es für mich persönlich nicht gut lief.

Frage: Hat dich das mental nochmals reifen lassen?

Kasper: Mental war das durchaus eine schwierige Zeit. Man hofft, dass man da stärker rauskommt. Es war zwar nicht das erste Mal, dass ich über eine längere Zeit kein Tor schieße, oder keinen Punkt mache, aber wie gesagt, man muss einfach jeden Tag weiter an sich arbeiten.