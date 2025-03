Nach Verletzungssorgen: Entwarnung bei Marco Rossi

Erste Entwarnung bei Österreichs NHL-Export!

Marco Rossi musste in der Nacht auf Donnerstag beim 4:0-Sieg seiner Minnesota Wild gegen die Seattle Kraken verletzungsbedingt rausgenommen werden.

Rossi stand nur drei Minuten am Eis, ehe er von einem Schuss seines Teamkollegen Matt Boldy an der Innenseite des linken Knies getroffen wurde. Der Vorarlberger kehrte daraufhin nicht mehr auf dass Eis zurück (Hier nachlesen >>>).

Nun gibt Michael Russo, Wild-Experte vom "The Athletic", Entwarnung. Der Vorarlberger, der in den ersten beiden kompletten Spielzeiten kein einziges NHL-Spiel verpasste, ist bereits wieder voll im Training.

Ob Rossi damit auch beim nächsten Heimspiel gegen die Buffalo Sabres am Samstag wieder auf dem Eis steht, ist aber noch nicht sicher.

Gegenüber LAOLA1 meint Rossis Vater: "Sie werden heute entscheiden, ob er morgen spielt. Er hatte Glück: Das Knie ist komplett blau, aber es gibt keine Knochen- oder Bänderverletzung."

