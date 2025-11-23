Overtime-Drama! Salzburg ringt KAC nach 0:2 nieder

Der EC Red Bull Salzburg ringt den KAC am 22. Spieltag der win2day ICE Hockey League mit 4:3 nach Overtime nieder. Coe erzielt das goldene Tor.

Es ist von Beginn an ein Spiel auf hohem Niveau. Im ersten Drittel fehlen aber noch die Tore - welche noch zur Genüge folgen sollten.

Der KAC schlägt in der 24. Minute nicht unverdient zu, Herburger erzielt das 1:0 für die Rotjacken. Nur kurz darauf muss Fraser zwei Minuten vom Eis, die Salzburger mit dem Powerplay.

Doch anstelle eines Tors der "Eisbullen" ist es wieder der KAC, der jubeln darf. Schwinger besorgt mit seinem zehnten Saisontreffer das 2:0 in Unterzahl (26.). Großer Jubel in der Heidi-Horten-Arena.

Salzburger Comeback

Die Gäste kommen aber zurück. Keine ideale Verteidigung seitens der Kärntner, was Huber mit seinem 300.-ICE-Scorer ausnutzt und auf 1:2 verkürzt (30.).

Im Powerplay kommt der KAC dann aber wieder offensiv und kann durch From die Zwei-Tore-Führung wieder herstellen (34.). Erneut beweisen aber auch die Mozartstädter Moral.

Nur zwei Minuten später liefert Thaler (36.) die perfekte Antwort auf 3:1, ehe unmittelbar darauf Coe mit seinem ICE-Premierentor das 3:3 beschert. Was ein Drittel!

Drama in der Overtime

Das dritte Drittel ähnelt dem ersten: Beide Teams haben Chancen, es ist eine äußerst umkämpfte Partie. Doch der Puck geht nicht mehr ins Tor. Es geht in die Overtime, beide Teams nehmen zumindest einen Zähler mit.

Dann endet die Partie aus der Sicht des KAC dramatisch: Schwinger hat das Siegestor am Schläger, verfehlt das Tor aber knapp. Im Gegenzug passiert Coe nicht derselbe Fehler, er beschert den Salzburgern den Auswärtssieg (64.).