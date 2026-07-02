NEWS

Slalom oder Abfahrt? Marco Schwarz dürfte sich entschieden haben

"Es ist schon sehr gereift in mir", sagt Marco Schwarz. Der ÖSV-Allrounder dürfte in der nächsten Saison seine Prioritäten etwas anders gewichten.

Slalom oder Abfahrt? Marco Schwarz dürfte sich entschieden haben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Wird Marco Schwarz auch im kommenden Winter im Slalom an den Start gehen oder ihn für die Abfahrt opfern?

Die Entscheidung scheint gefallen zu sein - und sie könnte gegen den Slalom ausgefallen sein.

Der Allrounder dürfte in der nächsten Saison seine Prioritäten etwas anders gewichten. Noch wartet der Kärntner mit der offiziellen Bekanntmachung seiner Entscheidung aber zu.

"Es ist schon sehr gereift in mir"

"Es ist schon sehr gereift in mir, es ist natürlich keine einfache Entscheidung", erklärt Schwarz am Donnerstag im Rahmen eines ÖSV-Medientermins in Pörtschach.

Noch müsse er es mit Partnern und Sponsoren besprechen. "Im Herbst werde ich offiziell verkünden, wie es weitergeht."

Grundsätzlich gehe es ihm gut. "Ich bin fit und schmerzfrei, ich muss auf Holz klopfen."

Mehr zum Thema

"Wird Rückschläge geben": So geht es Manuel Feller

"Wird Rückschläge geben": So geht es Manuel Feller

Ski Alpin
Schwede trainiert im ÖSV-Speed-Team: Das erhofft sich Ski Austria

Schwede trainiert im ÖSV-Speed-Team: Das erhofft sich Ski Austria

Ski Alpin
"Zeit für neues Kapitel!" - Colturi schlägt neuen Weg ein

"Zeit für neues Kapitel!" - Colturi schlägt neuen Weg ein

Ski Alpin
3
Vikings wollen mit prominentem Neuzugang Siegesserie ausbauen

Vikings wollen mit prominentem Neuzugang Siegesserie ausbauen

Football
Österreichs 0:9! Der Kegelabend von Valencia

Österreichs 0:9! Der Kegelabend von Valencia

ÖFB-Team
Markus Eisenbichler wechselt zum ÖSV!

Markus Eisenbichler wechselt zum ÖSV!

Nord. Kombi
2
DFB-Spitze legt Nagelsmann offenbar Rücktritt nahe

DFB-Spitze legt Nagelsmann offenbar Rücktritt nahe

Fußball WM
18

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Marco Schwarz ÖSV