Slalom oder Abfahrt? Marco Schwarz dürfte sich entschieden haben

Wird Marco Schwarz auch im kommenden Winter im Slalom an den Start gehen oder ihn für die Abfahrt opfern?

Die Entscheidung scheint gefallen zu sein - und sie könnte gegen den Slalom ausgefallen sein.

Der Allrounder dürfte in der nächsten Saison seine Prioritäten etwas anders gewichten. Noch wartet der Kärntner mit der offiziellen Bekanntmachung seiner Entscheidung aber zu.

"Es ist schon sehr gereift in mir"

"Es ist schon sehr gereift in mir, es ist natürlich keine einfache Entscheidung", erklärt Schwarz am Donnerstag im Rahmen eines ÖSV-Medientermins in Pörtschach.

Noch müsse er es mit Partnern und Sponsoren besprechen. "Im Herbst werde ich offiziell verkünden, wie es weitergeht."

Grundsätzlich gehe es ihm gut. "Ich bin fit und schmerzfrei, ich muss auf Holz klopfen."