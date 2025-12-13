NEWS

Erster Saisonsieg! Payer triumphiert in Cortina beim Parallel-RTL

Die ÖSV-Snowboarderin bejubelt beim Parallel-Riesenslalom in Cortina den ersten Weltcupsieg der Saison. Benjamin Karl schafft es bis ins Finale.

Erster Saisonsieg! Payer triumphiert in Cortina beim Parallel-RTL Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Snowboarderin Sabine Payer hat den ersten Saisonsieg in der Tasche.

Die 33-Jährige setzte sich am Samstag beim Weltcup im Parallel-Riesentorlauf in Cortina d'Ampezzo im Finale gegen die Kanadierin Kaylie Buck durch. Für Payer war es der elfte Einzelsieg ihrer Karriere.

Auf Rang zwei landete wie bereits beim Saisonauftakt in China der 40-jährige Benjamin Karl, der sich in seinem Finallauf Lokalmatador Aaron March, auch bereits 39 Jahre alt, aus Italien beugen musste.

"Im Training ist es auch schon gut gelaufen, aber Training und Rennen sind zwei verschiedene Dinge, das habe ich in China lernen müssen", sagte Payer, die in Asien Siebente und Dritte war. Sie habe auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie immer den blauen Kurs wählen durfte, fügte sie in Cortina an.

Für Claudia Riegler und Fabian Obmann war im Viertelfinale Endstation. Im Achtelfinale schieden Alexander Payer, Arvid Auner (gegen Obmann), Dominik Burgstaller und Andreas Prommegger (gegen Karl) aus.

Wintersport Snowboard