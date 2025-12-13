NEWS

Starke Rückkehr! Kraft springt in Klingenthal auf das Podium

Der Salzburger schafft es nach seiner "Papa-Pause" mit dem zweiten Platz auf das Podium. Domen Prevc prolongiert seinen Erfolgslauf mit einer dominanten Vorstellung.

Starke Rückkehr! Kraft springt in Klingenthal auf das Podium Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die ÖSV-Adler sind zurück am Podium!

Stefan Kraft gelingt beim ersten Einzelbewerb im deutschen Klingenthal mit dem zweiten Rang der Sprung auf das Podium (273,0). Nur der Weltcupführende Domen Prevc landet mit einer glanzvollen Darbietung vor dem Salzburger und holt sich den dritten Saisonsieg in Folge (298,5).

Der deutsche Lokalmatador Philipp Raimund fällt im Finaldurchgang hinter Kraft auf den dritten Platz zurück und komplettiert das Podium (-26,6).

Kraft überholt Hörl im Finale und sorgt für einen ÖSV-Podestplatz

Zunächst liegt Kraft nach dem ersten Durchgang als Vierter noch hinter seinem ÖSV-Landsmann Jan Hörl (3.). Kraft verbessert sich aber im Finaldurchgang um zwei Plätze und überholt damit Hörl und Raimund.

Hörl fällt hingegen im zweiten Durchgang auf den sechsten Platz zurück (-34,2). Jonas Schuster schafft im Finale einen deutlichen Sprung nach vorne und verpasst die Top-10 nur knapp (11./-43,2).

Daniel Tschofenig landet hingegen als Gesamtweltcup-Titelverteidiger zum zweiten Mal hintereinander außerhalb der Top-10 (13./-44,9). Mit Stephan Embacher (19./-52,4) und Manuel Fettner (23./-55,3) dürfen sich alle sechs ÖSV-Athleten über Weltcuppunkte freuen.

Mehr zum Thema

Eder bei zweitem Springen in Klingenthal auf Rang zehn

Eder bei zweitem Springen in Klingenthal auf Rang zehn

Skispringen
Skispringen heute LIVE: Hörl und Kraft mit Chancen auf das Podium

Skispringen heute LIVE: Hörl und Kraft mit Chancen auf das Podium

Skispringen
Odermatt: "Brandy schenkt uns den Dreifachsieg"

Odermatt: "Brandy schenkt uns den Dreifachsieg"

Ski Alpin
Enttäuschter Komatz: "Und dann krieg ich so eine Watschn"

Enttäuschter Komatz: "Und dann krieg ich so eine Watschn"

Biathlon
7
Das Endergebnis des Riesentorlaufs von Val d'Isere

Das Endergebnis des Riesentorlaufs von Val d'Isere

Ski Alpin
Brennsteiner verspielt Führung bei Schweizer-Dreifachsieg

Brennsteiner verspielt Führung bei Schweizer-Dreifachsieg

Ski Alpin
1
ÖSV-Männer in Hochfilzen auch in Verfolgung abgeschlagen

ÖSV-Männer in Hochfilzen auch in Verfolgung abgeschlagen

Biathlon
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen