Starke Rückkehr! Kraft springt in Klingenthal auf das Podium

Die ÖSV-Adler sind zurück am Podium!

Stefan Kraft gelingt beim ersten Einzelbewerb im deutschen Klingenthal mit dem zweiten Rang der Sprung auf das Podium (273,0). Nur der Weltcupführende Domen Prevc landet mit einer glanzvollen Darbietung vor dem Salzburger und holt sich den dritten Saisonsieg in Folge (298,5).

Der deutsche Lokalmatador Philipp Raimund fällt im Finaldurchgang hinter Kraft auf den dritten Platz zurück und komplettiert das Podium (-26,6).

Kraft überholt Hörl im Finale und sorgt für einen ÖSV-Podestplatz

Zunächst liegt Kraft nach dem ersten Durchgang als Vierter noch hinter seinem ÖSV-Landsmann Jan Hörl (3.). Kraft verbessert sich aber im Finaldurchgang um zwei Plätze und überholt damit Hörl und Raimund.

Hörl fällt hingegen im zweiten Durchgang auf den sechsten Platz zurück (-34,2). Jonas Schuster schafft im Finale einen deutlichen Sprung nach vorne und verpasst die Top-10 nur knapp (11./-43,2).

Daniel Tschofenig landet hingegen als Gesamtweltcup-Titelverteidiger zum zweiten Mal hintereinander außerhalb der Top-10 (13./-44,9). Mit Stephan Embacher (19./-52,4) und Manuel Fettner (23./-55,3) dürfen sich alle sechs ÖSV-Athleten über Weltcuppunkte freuen.