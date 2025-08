ÖEHV stellt neuen Geschäftsführer vor

Alexander Helwig wird per 1. Oktober neuer Geschäftsführer des Österreichischen Eishockey-Verbands.

Der 29-Jährige tritt die Nachfolge von Bernhard Friedrich an, von dem sich der ÖEHV Anfang Juli getrennt hatte. Helwig soll speziell in den Bereichen Marketing, Sponsoring, Eventmanagement und Vertrieb für den zuletzt in diesen Bereichen heftig kritisierten Verband neue Impulse setzen.

Helwig hat ein Master-Studium Business Administration in Amsterdam absolviert und war in namhaften Unternehmen als Prozessoptimierer und Projektmanager engagiert. Aktuell absolviert er den Lehrgang "Diplom FußballmanagerIn" der österreichischen Bundesliga.