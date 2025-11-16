EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Endstand
3:2
0:0 , 2:1 , 1:1
  • Kevin Hancock
  • Nick Hutchison
  • Kevin Hancock
  • Carter Souch
  • Cole Hults
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

VSV bezwingt aufoperungsvolle Capitals knapp

Die Capitals überzeugen mit einer guten Auswärtsleistung in Villach, fahren am Ende aber ohne Punkte heim.

VSV bezwingt aufoperungsvolle Capitals knapp Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der VSV bezwingt die Vienna Capitals am 20. Spieltag der win2day ICE Hockey League mit 3:2!

Im ersten Drittel sehen wir erst kurz vor der Pause die bis zu diesem Zeitpunkt besten Chancen. Doch sowohl Cowley als auch Cannata halten ihren Kasten sauber.

So geht es ohne Tore und Strafen in die erste Drittelpause. Beide Teams zeigen sich defensiv kompakt, offensiv kann und soll gerne mehr gehen.

Im zweiten Drittel gehen die Villacher mittels einer tollen Kombination in Führung, Hancock ist der Torschütze (24.). Es gibt auch Strafen. Gut zehn Minuten später kommen die Wiener aber zum Ausgleich. Ein sehenswerter Treffer von Souch markiert das 1:1 (34.). Kurz vor der Drittelpause nutzen die Hausherren die letzten Sekunden eines Powerplays. Hutchison besorgt das 2:1.

Hochkaräter nur Mangelware

In der 48. Minute haben die Capitals dann Pech, als ein Schuss von Hutchison von einem eigenen Spieler für Cowley unhaltbar abgefälscht wird.

Es ist durchaus keine schlechte Auswärtspartie der Capitals, doch richtig gute Torchancen sind auf beiden Chancen eher Mangelware. Doch die Luft ist noch nicht raus, Hults verkürzt in der 54. Minute auf 2:3.

Zum Ausgleich kommen die Wiener trotz etlicher Bemühungen aber nicht mehr, der VSV fährt drei Punkte ein.

