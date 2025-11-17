NEWS

Linz: Ex-Sportfunktionär muss vor Gericht

Ein ehemaliger Eishockeyfunktionär muss sich vor Gericht verantworten.

Linz: Ex-Sportfunktionär muss vor Gericht Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wie der ORF berichtet, startet am Montag ein Strafprozess gegen einen früheren Geschäftsführer und Präsident eines Linzer Profivereins.

Laut APA-Aussendung ist für den Vormittag ein "Prozess gegen Ex-Präsident eines oberösterreichischen Eishockey-Clubs wegen Steuerhinterziehung" angesetzt.

Es handle sich um eine Gesamtschadensumme von 1,14 Millionen Euro. Dem Beschuldigten werde vorgeworfen, dass er seine abgabenrechtlichen Pflichten verletzt und dadurch Abgabenverkürzungen von mehr als 700.000 Euro verursacht haben soll.

Beschuldigter zeigt sich nicht geständig

Weiters gehe es - so der Vorwurf - um mutmaßlich nicht korrekt versteuerte Gehaltszahlungen. Der Schaden betrage laut Staatsanwaltschaft 360.000 Euro. Der Ex-Funktionär weise laut Justizangaben die Vorwürfe zurück und zeigt sich nicht geständig.

Sollte der Beschuldigte verurteilt werden, drohen ihm eine Geldstrafe von über 2,2 Millionen Euro und bis zu vier Jahre Haft. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Mehr zum Thema

Später Heimsieg! Grazer drehen ein 0:2 gegen Innsbruck noch um

Später Heimsieg! Grazer drehen ein 0:2 gegen Innsbruck noch um

ICE Hockey League
VSV bezwingt aufoperungsvolle Capitals knapp

VSV bezwingt aufoperungsvolle Capitals knapp

ICE Hockey League
1
Starker Heimauftritt! Raffl-Brüder führen Salzburg aus der Krise

Starker Heimauftritt! Raffl-Brüder führen Salzburg aus der Krise

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Graz - Innsbruck

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Graz - Innsbruck

ICE Hockey League
Knappe Overtime-Niederlage für Marco Kasper

Knappe Overtime-Niederlage für Marco Kasper

NHL
11
Skispringen: Turbulente Monate für Neo-Frauentrainer Diethart

Skispringen: Turbulente Monate für Neo-Frauentrainer Diethart

Skispringen
DJ, Model & Ski-Star: Das Leben von "Paradiesvogel" Braathen

DJ, Model & Ski-Star: Das Leben von "Paradiesvogel" Braathen

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey