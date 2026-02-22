Pre-Playoffs fixiert! VSV schlägt Pioneers

Der VSV steht als zweites Team fix in den Pre-Playoffs!

Nach den Vienna Capitals lösen auch die Villacher ihr Ticket. Am 49. Spieltag der win2day ICE Hockey League schlägt der VSV die Pioneers Vorarlberg zuhause mit 3:1.

Hutchison per Doppelpack und Teasdale treffen für die Adler, Maier sorgt für den Treffer der Gäste aus dem Ländle.

Hutchison mit Treffer Nummer 16

Mit seinem 16. Torin dieser Saison bringt Hutchison die Villacher in der neunten Minute mit 1:0 in Führung. Diesen Zwischenstand bringen sie auch in die erste Drittelpause.

In das Mitteldrittel starten die Villacher powerplayartig, von den Pioneers kommt in der Offensive wenig bis gar nichts.

Etwas aus dem Nichts sorgt Maier für den Ausgleich seitens der Pioneers (37./PP), doch den Villachern gelingt durch Teasdale die prompte Antwort (38.).

VSV nicht konsequent, aber...

Das finale Drittel ist umkämpft, die Vorarlberger klopfen gehörig am Ausgleich an. So treffen die Gäste in der 47. Minute nur die Querlatte.

Zudem ist das Schlussdrittel von Powerplays geprägt, aus denen die Villacher aber zu wenig machen und es verabsäumen, den Deckel drauf zu machen.

Die Pioneers schaffen es aber nicht, die Schlampigkeit der Hausherren zu nutzen. Stattdessen gelingt es den Adlern dann doch, einen kapitalen Fehler der Gäste ausnutzen. Hutchison schnürt den Doppelpack und macht kurz vor Schluss alles klar (59.).

So gewinnt der VSV mit 3:1 und steht fix in den Pre-Playoffs.