0:2 gedreht! 99ers gewinnen Pack-Derby gegen den KAC

An der Tabellenspitze der win2day ICE Hockey League wird es auf der Zielgeraden des Grunddurchgangs nochmal richtig spannend.

Am 49. Spieltag drehen die Graz99ers zuhause einen 0:2-Rückstand und schlagen Spitzenreiter KAC im Pack-Derby mit 4:2.

Der Abstand auf die Kärntner beträgt damit nur noch einen Zähler. Beide Teams haben noch drei Partien ausständig.

KAC effizient

Die Partie beginnt temporeich, die Hausherren wollen es wissen. Aber: In Führung gehen die Gäste, und zwar mit der ersten richtigen Torchance. Schwinger wird von den 99ers außer Acht gelassen und verwertet eine Vorlage von Moyle zum 1:0 für den KAC (8.).

Ähnlich geht es auch im Mitteldrittel weiter. Wieder fällt der einzige Treffer auf der Seite der Kärntner. Diesmal ist es Teves, der aus dem hohen Slot zum Abschluss kommt - 2:0 (37.).

Grazer Comeback im letzten Drittel

Im finalen Spielabschnitt belohnen sich die Hausherren dann aber. Durch Vela gelingt in der 44. Minute der Anschlusstreffer, er trifft ins Kreuzeck.

Daraufhin bleiben die 99ers am Drücker und erkämpfen sich den Ausgleich. Ganahl erobert den Puck, Collins gewinnt das Duell mit Dahm und stellt auf 2:2 (52.).

Endgültig das Spiel drehen die Hausherren in der 55. Minute: Haudum setzt sich gegen zwei Rotjacken durch, Neuzugang Conley vollendet unhaltbar - 3:2 für Graz!

Daraufhin muss der KAC "all in" gehen, was sich aber nicht auszahlt. Currie macht den Deckel drauf, trifft in der letzten Spielminute in das verwaiste Tor.

Damit rücken die 99ers (93 Punkte) auf einen Punkt auf die Klagenfurter heran. Der Kampf um die Tabellenspitze wird also in der Schlussphase des Grunddurchgangs nochmal richtig spannend.