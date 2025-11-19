NEWS

Vorzeitiges Saisonende! Richter muss unters Messer

Der 30-jährige Angreifer hat sich beim Gastspiel in Budapest am Oberkörper verletzt und muss sich einer Operation unterziehen.

Vorzeitiges Saisonende! Richter muss unters Messer Foto: © GEPA
Für Marco Richter ist die Saison bereits im November zu Ende.

Der 30-Jährige hat sich bei der 1:2-Auswärtsniederlage bei Ferencvaros eine Oberkörperverletzung zugezogen und muss sich einem operativen Eingriff unterziehen. Laut Angaben der Vienna Capitals fällt der Angreifer damit für den Rest der Saison aus.

"Es ist frustrierend, dass wir mit Marco Richter einen Führungsspieler, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt, für die restliche Saison verlieren. Langfristig gesehen ist eine Operation allerdings der einzig gangbare Weg", sagt Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals.

Ebenfalls eine Zwangspause einlegen muss Maximilian Theirich einlegen. Der 22-Jährige hat sich vergangenen Sonntag bei der 2:3- Niederlage in Villach ebenfalls eine Oberkörperverletzung zugezogen. Eine Operation ist nicht nötig, allerdings wird Theirich wochenlang ausfallen.

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Vienna Capitals Marco Richter