Längere Pause: Schweiz-Legionär Baumgartner im Training verletzt

Benjamin Baumgartner wird seinem Klub SC Bern mehrere Wochen fehlen.

Der 25-jährige Schweiz-Legionär hat sich einen Tag nach dem Aus in der Champions Hockey League eine Unterkörper-Verletzung zugezogen. Um welche Blessur es sich handelt, ist soweit nicht bekannt. Baumgartner wird aber wohl bis Ende Jänner ausfallen.

Der ÖEHV-Teamspieler ist Berns zweitbester Scorer (acht Tore, vier Assists) in dieser Saison. Bitter für den SCB: Mit Waltteri Merelä fehlt momentan auch der Topscorer verletzungsbedingt.