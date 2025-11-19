NEWS

Längere Pause: Schweiz-Legionär Baumgartner im Training verletzt

Der österreichische Teamspieler ist wohl bis Ende Jänner zum Zusehen gezwungen.

Längere Pause: Schweiz-Legionär Baumgartner im Training verletzt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Benjamin Baumgartner wird seinem Klub SC Bern mehrere Wochen fehlen.

Der 25-jährige Schweiz-Legionär hat sich einen Tag nach dem Aus in der Champions Hockey League eine Unterkörper-Verletzung zugezogen. Um welche Blessur es sich handelt, ist soweit nicht bekannt. Baumgartner wird aber wohl bis Ende Jänner ausfallen.

Der ÖEHV-Teamspieler ist Berns zweitbester Scorer (acht Tore, vier Assists) in dieser Saison. Bitter für den SCB: Mit Waltteri Merelä fehlt momentan auch der Topscorer verletzungsbedingt.

Mehr zum Thema

Salzburg stemmt sich gegen Aus in der Champions League

Salzburg stemmt sich gegen Aus in der Champions League

Champions Hockey League
Detroit übernimmt mit Kasper Spitze in Atlantic Division

Detroit übernimmt mit Kasper Spitze in Atlantic Division

NHL
5
Tolle Nachricht! ÖEHV-Crack hat den Krebs besiegt

Tolle Nachricht! ÖEHV-Crack hat den Krebs besiegt

Eishockey
6
Mega! Bilder vom neuen Headquarter der Hirscher-Skimarke

Mega! Bilder vom neuen Headquarter der Hirscher-Skimarke

Ski Alpin
6
ÖSV-Alpinchef Mitter will in Gurgl Schritte nach vorne sehen

ÖSV-Alpinchef Mitter will in Gurgl Schritte nach vorne sehen

Ski Alpin
ÖSV-Adler greifen in Lillehammer wieder an

ÖSV-Adler greifen in Lillehammer wieder an

Skispringen
1
Welche ICE-Teams zeichnen sich beim Streaming (nicht) aus?

Welche ICE-Teams zeichnen sich beim Streaming (nicht) aus?

ICE Hockey League
8
Kommentare

Kommentare

Wintersport Eishockey National League (Schweiz) SC Bern Benjamin Baumgartner Champions Hockey League