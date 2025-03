Die Vienna Capitals verlängern ihre Zusammenarbeit mit Leon Wallner um eine weitere Spielzeit.

Der 22-jährige Angreifer wird damit in seine dritte Saison bei den Wienern gehen. In der abgelaufenen Saison war Wallner an 23 Toren beteiligt und verzeichnete damit die meisten Scorerpunkte aller Österreicher im Team. In insgesamt 75 Pflichtspielen für die Donaustädter markierte der Rechtsschütze 29 Punkte.

Vor seinem Wechsel zu den Vienna Capitals war der 16-fache Nationalspieler beim schwedischen Klub Södertälje SK engagiert, für den er in der Saison 2021/22 auch sein Profi-Debüt gab.

"In diesem Jahr habe ich einige Fortschritte gemacht, habe von Head-Coach Gerry Fleming mehr Vertrauen und Verantwortung bekommen. Er hat mir sehr dabei geholfen, mich zu entwickeln und ich kann es kaum erwarten, auch in der nächsten Saison mit ihm zusammenzuarbeiten", wird Wallner in einer Presseaussendung zitiert.

Sportchef Christian Dolezal ist über die Verlängerung ebenso erfreut: "Leon Wallner hat unter Gerry Fleming einen riesengroßen Schritt in seiner Entwicklung gemacht, das ist augenscheinlich. Er hat Nacht für Nacht gegen die Top-Linien der anderen Teams spielen müssen und hat diese Herausforderung sehr gut gemeistert."

Die Zuschauer-Magnete der ICE Hockey League 2024/25