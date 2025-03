Zane Franklin bleibt den Vienna Capitals eine weitere Saison erhalten.

Wie die Wiener am Mittwoch mitteilen, hat der Kanadier seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert. Damit kann das Team aus der Bundeshauptstadt seinen Topscorer - die vergangene Saison beendete Franklin mit 39 Punkten als bester Torschütze der Wiener (18 Tore) - im Verein halten.

"Hat eine Schippe draufgelegt"

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Vertragsverlängerung mit Zane schon sehr früh in der Saison abgeschlossen werden konnte. Er hat im Vergleich zur Saison 2023/24 spielerisch noch einmal eine Schippe draufgelegt. Wir wissen, was wir an Zane haben, charakterlich wie sportlich und freuen uns darüber, mit ihm in die neue Saison gehen zu können", sagt Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals.

"Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung. Wien und die Fans sind mir in den letzten eineinhalb Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich verspüre jetzt schon viel Vorfreude auf die neue Saison", sagt Franklin.

"In den Pre-Playoffs auszuscheiden war nicht unser Plan. Unter den Spielern, die weiter hier spielen werden, im Büro, überall spüre ich aber eine positive Atmosphäre. Wir werden in der nächsten Saison erfolgreicher sein als zuletzt, daran glaube ich fest", fügt der 26-Jährige hinzu, der im Dezember 2023 nach Wien wechselte.

