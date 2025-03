Die Vienna Capitals verstärken sich mit Sam Antonitsch.

Der 29-Jährige wechselt von den Graz99ers in seine Heimatstadt. In Kagran unterschreibt Antonitsch einen Zweijahresvertrag.

Der Angreifer spielte in seiner Karriere in Nordamerika für die Connecticut Jr. Rangers, Okanagan HC Europa und die Wilkes-Barre/Scranton Knights. Nach seiner Rückkehr nach Österreich schloss es sich dem VSV an, später spielte er beim HC Innsbruck und den Dornbirn Bulldogs, ehe er nach Graz transferierte.

Im Laufe seiner Karriere absolvierte Antonitsch insgesamt 367 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse. Dabei verzeichnete er 82 Scorerpunkte (43 Tore und 39 Assists).

"Mir lagen einige Angebote vor, die Capitals haben sich aber sehr um mich bemüht und planen längerfristig mit mir. Ich hatte nach den Gesprächen mit Christian Dolezal ein gutes Gefühl. Es ist etwas Besonderes, nun für die Vienna Capitals auf dem Eis zu stehen. Mein Vater und mein Großvater sind früher sehr oft mit mir in die damalige Schultz-Halle gegangen, ich habe dort sehr viel Zeit verbracht und geträumt, hier einmal spielen zu dürfen. Dass das in Erfüllung geht, ist sehr speziell", wird Antonitsch zitiert.

Der Sportliche Leiter der Caps, Christian Dolezal, sagt: "Sam hat seinen Spielstil in den vergangenen Jahren gefestigt. Wir sind davon überzeugt, dass seine energiereiche Spielweise perfekt zu uns passt. Er hat diese Attribute, die extrem wichtig sind, um enge Spiele zu gewinnen. Sam stellt sich zu jedem Zeitpunkt in den Dienst der Mannschaft. Zusätzlich bringt er Charakterzüge mit, die meiner Meinung nach in einer Kabine sehr wichtig sind."

Der aktuelle Kader der Vienna Capitals für die Saison 2025/26:

Tor: Sebastian Wraneschitz (25/26)

Abwehr: Dominic Hackl (26/27), Erik Kirchschläger (25/26)

Angriff: Zane Franklin (25/26), Jeremy Gregoire (25/26), Christof Kromp (25/26), Aljaž Predan (25/26), Armin Preiser (25/26), Leon Wallner (25/26), Marco Richter (26/27), Benjamin Lanzinger (26/27), Sam Antonitsch (26/27).

