Rafael Rotter kehrt zu den Vienna Capitals zurück!

Das gibt der Klub am Freitagnachmittag bekannt. Der 38-Jährige, der in insgesamt 14 Saisonen für die Capitals auf dem Eis stand, wird unter anderem als Individualtrainer fungieren. Bereits in der vergangenen Saison sammelte Rotter als Assistant Coach beim EC Kitzbühel erste Erfahrungen als Trainer.

Nun wird er das Trainerteam um Head Coach Gerry Fleming, Assistant-Coach Fabian Scholz, Goalie-Coach Bernhard Starkbaum und Athletiktrainer Patrick Peter komplettieren.

"Wird die Mannschaft bereichern"

"Rafi ist jemand, der sich mit seinen Verdiensten als Spieler zu einer Vereinslegende gemacht hat. Er hat in der vergangenen Saison seine ersten Schritte als Trainer gemacht. Wir wollen ihn in seiner Entwicklung als Coach fördern und uns seine Vorzüge zunutze machen. Jeder weiß um Rafis Stärken innerhalb einer Mannschaft. Seine Art und sein großer Erfahrungsschatz werden das Trainerteam und die Mannschaft bereichern", wird der Sportliche Leiter der Capitals, Christian Dolezal, zitiert.

"Ich hatte das Privileg, als Aktiver mit sehr guten Spielern und tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Jetzt möchte ich meine Erfahrungen weitergeben und dabei helfen, dass sich die Capitals nach zwei sehr schwierigen Spielzeiten wieder in den Top 6 festsetzen", so Rotter. Er sagt weiter: "Schon als Spieler habe ich gesagt, dass der Lernprozess nie endet. Ich freue mich auf meine neue Rolle in der Capitals-Organisation als Trainer und darauf, jeden Tag neue Sachen von einem tollen Coaching-Team zu lernen."

Zusätzlich Rolle in Nachwuchsförderung

Zusätzlich zu seiner Rolle als Individualtrainer wird Rotter auch Botschafter für die Pho3nix Vienna Capitals Youth Foundation.

In dieser Rolle wird Rotter die Jugendspieler der Partnervereine in Wien und Niederösterreich bei ihren Trainings besuchen und ihnen mit Ratschlägen zur Seite stehen. "Den Eishockeynachwuchs in Ostösterreich zu fördern, ist eine große Aufgabe, die mir aber ebenso viel Spaß bereiten wird", so Rotter.

