Kanadischer Defender verstärkt den ICE-Meister

Der ICE-Meister holt sich Verstärkung aus den Vereinigten Staaten.

Verteidiger Connor Corcoran kommt von AHL-Klub Bakersfield Condors zum EC Red Bull Salzburg. Über die Vertragslaufzeit machen die "Eisbullen" keine Angaben.

Der 24-jährige Kanadier bestritt letzte Saison 44 Partien in der AHL, zudem kommen 18 in der ECHL bei den Fort Wayne Komets dazu.

Bekanntschaft durfte Corcoran bereits mit Salzburgs neuem Head Coach "Manny" Viveiros machen, mit dem er bei den Henderson Silver Knights zusammenarbeitete.

Pustertal setzt auf Verjüngung

Der HC Pustertal nimmt die beiden jungen Stürmer Fabian Gschliesser (21 Jahre) und Alan Lobis (20) fest in den Profikader auf.

Gschliesser schaffte über die Wipptal Broncos Weihenstephan, HCP Junior und Red Bull Juniors den Sprung ins professionelle Eishockey. Für Pustertal absolvierte er bereits 62 Spiele in der win2day ICE Hockey League.

Lobis wurde bei Kaltern und in Finnland ausgebildet. In den vergangenen zwei Jahren übernahm der agile Mittelstürmer Führungsverantwortung bei den Rittner Buam. Nach der Vorbereitung mit dem HC Pustertal in Bruneck wurde er zudem in der ICE-Saison dreimal von Coach Jason Jaspers in den Kader der Wölfe berufen.