Führungsspieler bleibt! VSV verlängert mit Assistenzkapitän

Philipp Lindner hält dem EC-VSV weiterhin die Treue!

Der 29-jährige Verteidiger und "Alternative Captain" hat seinen Vertrag beim Klub aus der win2day ICE Hockey League vorzeitig bis 2027 verlängert. Ursprünglich wäre sein Kontrakt bei den "Adlern" noch bis 2026 gelaufen.

Der gebürtige Innsbrucker bleibt damit über die kommende Saison hinaus ein zentraler Bestandteil der VSV-Defensive. Der 29-Jährige besticht nicht nur durch Routine und physische Präsenz, sondern ist auch ein verlässlicher Führungsspieler.

In der abgelaufenen Saison steuerte Lindner in 54 Ligaspielen 26 Punkte (10 Tore, 16 Assists) bei, zudem unterstrich er mit 241 Hits und 86 geblockten Schüssen seine Klasse im Defensivspiel. Insgesamt absolvierte der Tiroler in der heimischen Liga bis dato 485 Partien, in denen er auf 43 Tore sowie 109 Assists kommt.

General Manager Martin Winkler sieht die Vertragsverlängerung mit Philipp Lindner als Bestätigung für den eingeschlagenen Weg: "Philipp ist einer der absoluten Führungsspieler in unserem Team. Er verkörpert Stabilität, Verlässlichkeit und Charakter – genau jene Attribute, die man sich von einem Spieler mit seinem Standing wünscht. Dass er sich frühzeitig für einen längeren Verbleib beim VSV entschieden hat, zeigt auch sein Vertrauen in unseren Weg. Wir freuen uns, weiterhin mit ihm planen zu können."

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025