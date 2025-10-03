Suche
    Black Wings Linz Black Wings Linz BWL EC-KAC EC-KAC KAC
    Endstand
    2:3
    1:1, 1:0, 0:2
    • Travis Barron
    • Graham Knott
    • Jan Mursak
    • David Maier
    • Jan Mursak
    news

    KAC feiert einen knappen Auswärtserfolg in Linz

    Die Rotjacken dürfen über drei wichtige Zähler bei den Black Wings jubeln. Jan Mursak schnürt dabei einen Doppelpack. Der VSV prolongiert seinen Erfolgslauf.

    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der EC KAC feiert in der siebenten Runde der win2day ICE Hockey League einen knappen 3:2-Auswärtserfolg gegen die Black Wings Linz.

    Dabei bejubeln die Black Wings einen Traumstart. Travis Barron bringt die Linzer nach nur 83 Sekunden in der Linzer Eisarena in Führung (2.). Der KAC lässt sich aber nicht beirren und kommt dank Jan Mursak noch im ersten Abschnitt zum 1:1-Ausgleich (10.).

    Die Black Wings halten den Schlagabtausch in der Folge ebenbürtig. Zudem agieren die Stahlstädter etwas effizienter als der KAC. Graham Knott nutzt dabei eine Unachtsamkeit der Klagenfurter Defensive aus und besorgt mit dem 2:1 die zweite Führung für die Heimischen (30.).

    KAC kämpft sich erneut zurück

    Daraufhin lassen die Kärntner mehrere Powerplay-Chancen in Folge aus. Trotzdem gelingt David Maier kurz nach dem zweiten Kabinentrakt der Ausgleichstreffer zum 2:2 (42.).

    In der Folge erarbeiten sich sowohl die Linzer als auch die Klagenfurter ihre Torchancen. Letztlich dürfen aber die Rotjacken über den Sieg jubeln. Jan Mursak trifft in der vorletzten Minute zum 3:2-Siegestreffer (59.) und schnürt somit seinen Doppelpack.

    Damit feiern die Klagenfurter den dritten Saisonsieg (9 Pkt.), indes kassieren die Linzer die fünfte Saisonpleite in Folge (3 Pkt.)

    VSV prolongiert seine Erfolgsserie mit einem Heimsieg

    Der EC VSV setzt sich indes mit einem 5:2-Heimsieg über die Pioneers Vorarlberg durch.

    Dabei besorgen Elias Wallenta (13.) und Mark Katic (15.) mit einem Doppelschlag die 2:0-Pausenführung. Auch im zweiten Drittel scheint es, als behielten die Hausherren die Oberhand. Die Villacher nutzen dabei eine Umschaltsituation zum dritten Treffer aus. Nikita Scherbak verwertet eine ideale Wallenta-Vorgabe zum 3:0 (29.).

    Auf der Gegenseite schreiben allerdings auch die Pioneers dank Casey Dornbach zum 1:3-Anschlusstreffer an (32.). Kurz vor Ende des zweiten Drittels stellt Guus van Nes im Powerplay den Drei-Tore-Vorsprung nach Hancock-Assist wieder her (39.). Allerdings kämpfen sich die Vorarlberger nur 17 Sekunden vor der zweiten Pausensirene durch Roni Allen zum 2:4-Pausenstand zurück (40./PP).

    Daraufhin drängen die Pioneers im Schlussabschnitt auf den dritten Treffer, doch scheitern immer wieder an VSV-Schlussmann Rene Swette. Schließlich schiebt zudem John Hughes drei Minuten vor der Schlusssirene die Scheibe zwischen die Beine von Pioneers-Goalie David Madlener zum 5:2 ins Tor (58.).

    Somit feiern die Villacher den dritten Saisonsieg in Folge (13 Pkt.), die Pioneers (3 Pkt.) bleiben hingegen in der unteren Tabellenregion.

    Die Highlights der Partie:

