Der VSV steht in der win2day ICE Hockey League mit dem Rücken zur Wand.

Die "Adler" verlieren das fünfte Viertelfinal-Spiel beim HC Bozen deutlich mit 1:6. Die "Foxes" gehen in der best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung und haben zwei Matchpucks auf das Halbfinale.

Bereits nach vier Minuten dürfen die Füchse über den ersten Treffer jubeln. Dustin Gazley besorgt die rasche 1:0-Führung der Heimischen (5.). Der VSV agiert danach bemüht, aber die Südtiroler können den Vorsprung ausbauen. Adam Helewka trifft zum 2:0 (18.).

Davon können sich die Kärntner aber kurz vor der Pause erholen. Denn Thomas Vallant verkürzt zum 1:2 (20.).

Bozen lässt dem VSV keine Chance

Die Füchse erhöhen daraufhin das Tempo und überwinden VSV-Goalie Joe Cannata in kurzer Zeit gleich dreimal. Anthony Salinitri (26.), Brad McClure (27.) und Doppelpacker Helewka (28.) sorgen für klare Verhältnisse.

Auch McClure (32.) darf über seinen zweiten Treffer jubeln und macht das halbe Dutzend voll. Der VSV versucht daraufhin noch für Ergebniskosmetik zu sorgen, scheitert jedoch daran.

Für die Villacher ist es die zehnte Niederlage in Bozen in Folge. Die Südtiroler können hingegen am Freitag in Villach die Serie für sich entscheiden (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

ICE: Das Power Ranking vor den Playoffs