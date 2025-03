Die Black Wings Linz wenden das Saisonaus in der win2day ICE Hockey League vorerst ab.

Die Stahlstädter gewinnen Viertelfinal-Spiel 5 gegen die Graz99ers zuhause mit 2:1 nach Overtime und verkürzen in der best-of-seven-Serie auf 2:3. Zum vierten Mal in Folge gibt es in diesem Duell eine Verlängerung, ein Novum in der 25-jährigen EBEL-/ICE-Geschichte.

Die Linzer gehen mit dem Mut der Verzweiflung in das erste Drittel. Die 99ers absorbieren viel Druck, nach sieben Spielminuten ist es aber doch so weit: Linz-Verteidiger Roe feuert einen kräftigen Schuss von der Blauen Linie ab, der noch von einem Grazer abgefälscht wird und so an Tormann Gunnarsson vorbei springt (7.).

Linzer Durchhänger im zweiten Drittel

Ein zweiter Treffer ist für die Linzer trotz ihrer starken Leistung im ersten Drittel nicht drinnen, im zweiten Durchgang dreht sich das Spielgeschehen dann um 180 Grad.

Die 99ers nageln die Gastgeber minutenlang in deren eigenem Drittel fest, der längst verdiente Ausgleich fällt nach 37 Spielminuten aber aus einem Konter: Kragl kann die Scheibe nicht in der offensiven Zone halten und ermöglicht Harper den Sturmlauf über die rechte Seite, den scharfen Querpass kann Roy am langen Eck ins Tor drücken (37.).

Das vierte Spiel mit Verlängerung in Serie

Weil trotz mehrerer Topchancen der Grazer im dritten Drittel kein Treffer mehr fallen will, geht auch Spiel fünf dieser Serie in die Verlängerung. Es ist die vierte Overtime in Serie in diesem Viertelfinal-Duell, insgesamt wurden bereits mehr als 60 Minuten Verlängerung zwischen den beiden Kontrahenten absolviert.

Nach rund 10 Minuten wird Black-Wings-Kapitän Lebler zum Matchwinner, er lenkt einen Söllinger-Schuss ins Tor ab und erzwingt so ein sechstes Spiel der Viertelfinal-Serie.

Dieses findet am Freitagabend (18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Graz statt.

