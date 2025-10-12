Die Pioneers Vorarlberg eröffnen mit ihrem Gastspiel bei Ferencvaros Budapest die zehnte Runde der win2day ICE Hockey League (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Anschließend gastiert Meister EC Red Bull Salzburg in Fehervar (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der HC Bozen empfängt den EC VSV (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Danach bekommen es die Vienna Capitals mit den Graz99ers zu tun (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der HC Pustertal muss auswärts beim EC KAC ran (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Abgeschlossen wird die Runde mit dem Duell zwischen Olimpija Ljubljana gegen den HC Innsbruck (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

