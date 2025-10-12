Suche
    news

    ICE heute: Mit Ferencvaros - Pioneers, Capitals - Graz99ers

    Der Großkampftag der zehnten Runde in der win2day ICE Hockey League wird mit dem Duell Ferencvaros gegen die Pioneers eröffnet. LIVE:

    ICE heute: Mit Ferencvaros - Pioneers, Capitals - Graz99ers Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die Pioneers Vorarlberg eröffnen mit ihrem Gastspiel bei Ferencvaros Budapest die zehnte Runde der win2day ICE Hockey League (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Anschließend gastiert Meister EC Red Bull Salzburg in Fehervar (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Der HC Bozen empfängt den EC VSV (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Danach bekommen es die Vienna Capitals mit den Graz99ers zu tun (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Der HC Pustertal muss auswärts beim EC KAC ran (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Abgeschlossen wird die Runde mit dem Duell zwischen Olimpija Ljubljana gegen den HC Innsbruck (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    LIVE-Konferenz:

